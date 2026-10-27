Moviola Roma-Cagliari: rigore per i sardi per un mani in area di Pisilli, decisione giusta?

Roma-Cagliari è una delle due partite che hanno chiuso il martedì di Serie A, prima tranche di partite del primo turno infrasettimanale del campionato. Gara arbitrata da Ermanno Feliciani e finita 4-2 per i giallorossi.
Ecco dunque la moviola della partita dell'Olimpico, con i casi principali e gli episodi più controversi.
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