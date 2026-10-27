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Pisilli RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Roma-Cagliari: rigore per i sardi per un mani in area di Pisilli, decisione giusta?

Serie A
Roma vs Cagliari
Roma
Cagliari

La moviola di Roma-Cagliari, con i casi principali e gli episodi più controversi della gara dell'Olimpico.

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Roma-Cagliari è una delle due partite che hanno chiuso il martedì di Serie A, prima tranche di partite del primo turno infrasettimanale del campionato. Gara arbitrata da Ermanno Feliciani e finita 4-2 per i giallorossi.

Ecco dunque la moviola della partita dell'Olimpico, con i casi principali e gli episodi più controversi.


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  • 9' - RIGORE PER IL CAGLIARI

    Dopo nemmeno una decina di minuti il Cagliari batte un angolo da sinistra e Fadera spizza sul primo palo: palla nuovamente fuori dopo una deviazione di Pisilli.

    Deviazione che, però, è con un braccio largo. Motivo per cui Feliciani, che in un primo momento non aveva fischiato nulla, viene richiamato dal VAR al monitor e, dopo un on field review, torna in campo indicando il dischetto. Rigore poi trasformato da Nzola.

    La decisione sembra essere giusta, perché il pallone colpito da Fadera è sì improvviso per Pisilli, il cui braccio è però molto staccato dal corpo.

  • L'ARBITRO DELL'INCONTRO

    Ad arbitrare Roma-Cagliari è stato Ermanno Feliciani, fischietto della sezione di Teramo. Per lui si è trattato della terza direzione in questo campionato dopo Lazio-Genoa e Napoli-Frosinone.

    Gara abbastanza facile da gestire per Feliciani, che oltre al rigore non ha dovuto fare i conti con casi particolarmente controversi da moviola.

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  • AMMONITI ED ESPULSI

    Un solo ammonito all'Olimpico: il cagliaritano Rodriguez, intervenuto con un tackle su Malen nei secondi finali della partita. Per il resto Feliciani non ha estratto cartellini: neppure all'indirizzo di Pisilli per il fallo di mano che ha portato al rigore.

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