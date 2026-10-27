Moviola Roma-Cagliari: rigore per i sardi per un mani in area di Pisilli, decisione giusta?

Dopo nemmeno una decina di minuti il Cagliari batte un angolo da sinistra e Fadera spizza sul primo palo: palla nuovamente fuori dopo una deviazione di Pisilli.

Deviazione che, però, è con un braccio largo. Motivo per cui Feliciani, che in un primo momento non aveva fischiato nulla, viene richiamato dal VAR al monitor e, dopo un on field review, torna in campo indicando il dischetto. Rigore poi trasformato da Nzola.

La decisione sembra essere giusta, perché il pallone colpito da Fadera è sì improvviso per Pisilli, il cui braccio è però molto staccato dal corpo.