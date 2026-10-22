Moviola Juventus-Rennes: fallo di mano in area di Douglas Luiz, giusto il rigore per i francesi?

Juventus in campo contro il Rennes per la terza partita della Fase Campionato di Europa League, dopo le vittorie contro NEC e Celta. Gara arbitrata dal danese Krogh.
Di seguito i principali casi da moviola e gli episodi più controversi della sfida dell'Allianz Stadium.
(Articolo in aggiornamento)
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