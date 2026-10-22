Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Douglas Luiz Juventus RennesGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Juventus-Rennes: fallo di mano in area di Douglas Luiz, giusto il rigore per i francesi?

Europa League
Juventus vs Rennes
Juventus
Rennes

I principali casi da moviola e gli episodi più controversi di Juventus-Rennes, gara di Europa League arbitrata dal danese Krogh.

Pubblicità

Juventus in campo contro il Rennes per la terza partita della Fase Campionato di Europa League, dopo le vittorie contro NEC e Celta. Gara arbitrata dal danese Krogh.

Di seguito i principali casi da moviola e gli episodi più controversi della sfida dell'Allianz Stadium.

(Articolo in aggiornamento)


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • 41' - GIUSTO IL RIGORE PER IL RENNES?

    A pochi minuti dall'intervallo, con le squadre ferme sull'1-1, Nagida riprende un pallone rilanciato male dalla difesa della Juventus sugli sviluppi di un calcio d'angolo e spara al volo, trovando una "parata" da terra di Douglas Luiz dentro l'area.

    Il centrocampista brasiliano, già a terra, istintivamente si porta verso la traiettoria del pallone e lo respinge con il braccio staccato dal corpo: rigore abbastanza chiaro, pochi dubbi.

    L'arbitro Krogh, non a caso, indica immediatamente il dischetto e non viene nemmeno richiamato al monitor dal VAR dopo il classico check. Sul dischetto si porta l'ex laziale Dia, che batte Vicario segnando l'1-2.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
REN

REN

Ligue 1

25 ott 2026

STR

STR

LEC

LEC

Serie A

25 ott 2026

JUV

JUV