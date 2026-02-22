Goal.com
Ilkhan Torino espulsioneDAZN
Lelio Donato

Moviola Genoa-Torino: i granata chiedono un rigore per mani di Ekuban, espulsione diretta per Ilkhan

Gli episodi da moviola più discussi di Genoa-Torino: i granata protestano per un rigore non concesso, poi restano in dieci per l'espulsione diretta di Ilkhan.

  • 43' - IL TORINO RECLAMA UN RIGORE

    Poco dopo il raddoppio firmato da Ekuban, lo stesso attaccante del Genoa tocca il pallone col braccio nella sua area di rigore

    Il Torino protesta subito ma l'arbitro Guida lascia giocare. E dopo un check al VAR il gioco riprendere regolarmente con una rimessa laterale.

  • 45'+2' - ESPULSO ILKHAN

    Nel recupero del primo tempo il Torino resta in dieci per l'espulsione diretta di Ilkhan.

    Anche in questo caso nessun dubbio per Guida che punisce col rosso l'entrata molto dura del centrocampista granata su Lorenzo Colombo.

