Moviola Genoa-Torino: i granata chiedono un rigore per mani di Ekuban, espulsione diretta per Ilkhan
43' - IL TORINO RECLAMA UN RIGORE
Poco dopo il raddoppio firmato da Ekuban, lo stesso attaccante del Genoa tocca il pallone col braccio nella sua area di rigore
Il Torino protesta subito ma l'arbitro Guida lascia giocare. E dopo un check al VAR il gioco riprendere regolarmente con una rimessa laterale.
45'+2' - ESPULSO ILKHAN
Nel recupero del primo tempo il Torino resta in dieci per l'espulsione diretta di Ilkhan.
Anche in questo caso nessun dubbio per Guida che punisce col rosso l'entrata molto dura del centrocampista granata su Lorenzo Colombo.
