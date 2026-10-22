Moviola Bournemouth-Milan: Maignan espulso per una manata, due rigori in mezz'ora per gli inglesi

Un'espulsione e due rigori a sfavore: nel primo tempo giocato dal Milan in casa del Bournemouth è successo un po' di tutto.
L'espulsione è quella di Mike Maignan, il giocatore probabilmente più rappresentativo della rosa di Amorim: il portiere francese ha visto rosso già prima della mezz'ora.
Cos'è successo a Bournemouth? Il racconto di una prima frazione piena di episodi da moviola.
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