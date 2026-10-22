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Maignan espulso Bournemouth MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Bournemouth-Milan: Maignan espulso per una manata, due rigori in mezz'ora per gli inglesi

Europa League
AFC Bournemouth vs Milan
AFC Bournemouth
Milan

Il portiere francese ha visto il cartellino rosso già nel primo tempo a causa di un colpo proibito ad Adams: al suo posto in campo Torriani.

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Un'espulsione e due rigori a sfavore: nel primo tempo giocato dal Milan in casa del Bournemouth è successo un po' di tutto.

L'espulsione è quella di Mike Maignan, il giocatore probabilmente più rappresentativo della rosa di Amorim: il portiere francese ha visto rosso già prima della mezz'ora.

Cos'è successo a Bournemouth? Il racconto di una prima frazione piena di episodi da moviola.


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  • MAIGNAN ESPULSO E CALCIO DI RIGORE

    Maignan è stato espulso al 27': l'arbitro greco Fotias ha punito il portiere del Milan a causa di una manata rifilata ad Adams sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore del Bournemouth, assegnando al contempo il rigore alle Cherries.

    L'episodio è stato ricontrollato dal VAR, ma la decisione del direttore di gara non è stata modificata. Nonostante le proteste, Maignan, che ha rifilato il colpo proibito all'avversario cercando di liberarsi dalla pressione sul corner, ha così dovuto abbandonare il campo. Adams è stato invece ammonito.

    Al posto del francese è così entrato in campo Lorenzo Torriani, all'esordio stagionale con la maglia del Milan e alla seconda presenza in Europa con i rossoneri.

    Il giovane portiere non è riuscito a opporsi all'esecuzione dagli undici metri di Tavernier, che ha trovato il raddoppio per il Bournemouth.

  • DUE RIGORI PER IL BOURNEMOUTH

    Come se non bastasse, il Milan si era già visto concedere un altro rigore a sfavore: questa volta con il punteggio ancora fermo sullo 0-0.

    Il primo penalty era stato assegnato al Bournemouth per un fallo di mano in area di De Winter su colpo di testa di Evanilson: tocco abbastanza evidente, giusta la decisione di Fotias.

    Sul dischetto, in quell'occasione, si era presentato non Tavernier bensì l'ex romanista Kluivert. E Maignan aveva dovuto raccogliere il pallone all'interno della propria porta.

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