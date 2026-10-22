Moviola Bournemouth-Milan: Maignan espulso per una manata, due rigori in mezz'ora per gli inglesi

Maignan è stato espulso al 27': l'arbitro greco Fotias ha punito il portiere del Milan a causa di una manata rifilata ad Adams sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore del Bournemouth, assegnando al contempo il rigore alle Cherries.

L'episodio è stato ricontrollato dal VAR, ma la decisione del direttore di gara non è stata modificata. Nonostante le proteste, Maignan, che ha rifilato il colpo proibito all'avversario cercando di liberarsi dalla pressione sul corner, ha così dovuto abbandonare il campo. Adams è stato invece ammonito.

Al posto del francese è così entrato in campo Lorenzo Torriani, all'esordio stagionale con la maglia del Milan e alla seconda presenza in Europa con i rossoneri.

Il giovane portiere non è riuscito a opporsi all'esecuzione dagli undici metri di Tavernier, che ha trovato il raddoppio per il Bournemouth.