Mourinho vuole Calafiori al Real Madrid dopo Dumfries: cifre alte, c'è da trattare con l'Arsenal

Le elezioni presidenziali non si sono ancora concluse, ma il Real Madrid, a prescindere da chi verrà eletto, sta comunque lavorando sul mercato per potenziare la rosa e garantire al già ufficializzato neo-allenatore José Mourinho di aver a disposizione la miglior squadra possibile. L'obiettivo è infatti quello di mettersi alle spalle le due stagioni da zeru tituli (per usare una frase tanto cara allo Special One), ridando affidabilità soprattutto difensiva alla rosa.





E in quest'ottica, oltre al già virtualmente chiuso colpo Dumfries, l'ex-allenatore di Inter e Benfica fra le altre ha chiesto di portare a Valdebebas anche l'ex-Roma Riccardo Calafiori.



