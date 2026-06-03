Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Calafiori ArsenalGetty Images
Emanuele Tramacere

Mourinho vuole Calafiori al Real Madrid dopo Dumfries: cifre alte, c'è da trattare con l'Arsenal

Calciomercato
Real Madrid
Arsenal
Roma
R. Calafiori
D. Dumfries
Inter
Juventus

Real Madrid scatenato sul mercato per accontentare José Mourinho: non solo Dumfries, lo Special One ha chiesto anche Calafiori dall'Arsenal. Lo ha già avuto alla Roma.

Pubblicità

Le elezioni presidenziali non si sono ancora concluse, ma il Real Madrid, a prescindere da chi verrà eletto, sta comunque lavorando sul mercato per potenziare la rosa e garantire al già ufficializzato neo-allenatore José Mourinho di aver a disposizione la miglior squadra possibile. L'obiettivo è infatti quello di mettersi alle spalle le due stagioni da zeru tituli (per usare una frase tanto cara allo Special One), ridando affidabilità soprattutto difensiva alla rosa.


E in quest'ottica, oltre al già virtualmente chiuso colpo Dumfries, l'ex-allenatore di Inter e Benfica fra le altre ha chiesto di portare a Valdebebas anche l'ex-Roma Riccardo Calafiori.


  • INSIEME IN GIALLOROSSO

    Calafiori non ha esordito con la maglia della Roma nella stagione in cui il portoghese è arrivato sulla panchina giallorossa, ma con il neo-allenatore del Real ha lavorato nella stagione 2021/2022 trovando 9 presenze con 2 assist fra Serie A e Conference League. Era un giocatore diverso, un terzino puro che venne poi trasformato in jolly difensivo e difensore centrale più avanti nella sua carriera.

    • Pubblicità

  • DIVERSO DA DUMFRIES

    Denzel Dumfries sarà il primo colpo, ma la situazione rispetto all'olandese dell'Inter è completamente differente. Per strappare il terzino destro ai nerazzurri verrà pagata la clausola rescissoria da 20 milioni di euro presente negli accordi fra club e giocatore. Per Calafiori, invece, si dovrà trattare con l'Arsenal.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CIFRE TOP

    Per acquistare Calafiori, l'Arsenal versò 44 milioni di euro più 5 di bonus per acquistarlo dal Bologna ed è stato un pilastro importante della squadra di Arteta nella vittoria del titolo e della rincorsa alla Champions sfumata in finale col PSG bi-campione. Servirà almeno un'offerta più alta di quanto pagato dai Gunners e la trattativa non sarà semplice, ma potrebbe vedere l'inserimento, riporta sempre Marca, di alcune contropartite tecniche.