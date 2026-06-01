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oikonomouGetty Images
Redazione Goal

Marios Oikonomou è morto a 33 anni: l'ex difensore di Cagliari, Bologna e Sampdoria vittima di un incidente stradale

Serie A
M. Oikonomou
Cagliari
Bologna
Sampdoria

Calcio in lutto per la morte dell'ex difensore greco, passato anche in Italia dove ha giocato con Cagliari, Bologna, Bari, SPAL e Sampdoria.

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È morto Marios Oikonomou. L’ex difensore è rimasto vittima di un incidente stradale, aveva 33 anni. Aveva giocato in Serie A con Cagliari, Bologna e Sampdoria, tra le altre.


Lo scorso 23 maggio a Giannina, sua città natale in Grecia, aveva avuto un grave incidente mentre viaggiava sulla sua moto. Da allora era rimasto in terapia intensiva per nove giorni fino all’annuncio della sua scomparsa.


  • Il tragico incidente che è costato la vita a Oikonomou era avvenuto intorno alle 12:50 dello scorso 23 maggio. La moto guidata dall’ex calciatore si era scontrata con un'auto e l'impatto gli aveva provocato gravissime lesioni alla testa. Sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, le sue condizioni erano state definite critiche.


    In un messaggio, il PAS Giannina, il suo primo club Oikonomou ne parla come di "un ragazzo che aveva conquistato l'amore e il rispetto di tutti" ed esprime vicinanza alla famiglia e al padre Giorgos, che era rimasto in società.


    Classe 1992, difensore, Marios Oikonomou aveva iniziato nel PAS Giannina prima di trasferirsi in Italia nel 2013 era al Cagliari. Quindi il passaggio al Bologna e le esperienze anche con SPAL, Bari e Sampdoria, sempre nel nostro Paese. Nel finale di carriera aveva giocato anche con AEK Atene, Copenaghen e Panetolikos, sua ultima squadre nel 2024. Aveva militato anche nella nazionale greca con cui aveva raccolto 6 presenze.

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