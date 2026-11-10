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AC Monza v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Monza, Baldissoni: "Varela? Già ricevuti interessamenti". Napoli, Inter, Milan: chi può prenderlo e quanto costa

G. Varela
Calciomercato
Monza
Napoli
Inter
Milan
Juventus
Benfica

Le ultime sul futuro dell'attaccante portoghese.

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Le big italiane e non ai piedi di Gustavo Varela.

L'attaccante portoghese del Monza è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione, capocannoniere della Serie A con 9 goal in 10 presenze.

Tante le squadre che seguono con attenzione la crescita dell'ex Benfica, ma i brianzoli non intendono privarsene a cuor leggero.

  • FUTURO VARELA: LE PAROLE DI BALDISSONI

    Lo ha fatto capire chiaramente Mauro Baldissoni, amministratore delegato del Monza, che dal Social Football Summit di Torino ha parlato a Sky Sport spiegando la posizione del club biancorosso:

    "Troppo facile parlare di un solo giocatore e troppo facile prendersi il merito. Siamo stati bravi noi, ma è stato soprattutto bravo lui: era chiamato a un salto, a uno sforzo, e lo ha fatto molto bene. Adesso è tranquillo e sereno, ma sa che non ha ancora fatto niente. Ci sono i presupposti per fare una grande carriera.

    L’obiettivo è averlo con noi fino a fine stagione. Sappiamo che è seguito da club con grandi ambizioni, ma vogliamo tenerlo il più a lungo possibile.

    Siamo ancora a metà novembre e discorsi reali non sono stati fatti con nessuno. Sappiamo che ci sono stati degli interessi ricevuti dal ragazzo attraverso il suo agente e qualcosa abbiamo ricevuto anche noi. Ma è tutto molto prematuro".

  • CHI VUOLE VARELA

    Interessamenti già recapitati agli agenti di Varela e al Monza, ma chi vuole il classe 2005? Nel corso delle settimane il portoghese è stato monitorato dagli scout di diverse società e accostato con forza a diverse big italiane.

    La Juventus ad esempio che cerca un altro centravanti da regalare a Spalletti o il Milan che vuole un'alternativa di livello a Gonçalo Ramos. O ancora l'Inter, nonostante recentemente il presidente Marotta abbia raffreddato la possibilità di inserire in rosa una quinta punta.

    Chi però più di chiunque altro segue con attenzione l'evoluzione della situazione è il Napoli. Allegri ha indicato le necessità per il mercato invernale e tra queste c'è l'inserimento di un altro nove, qualcuno che prenda il posto di Lucca (destinato a partire nuovamente) e dia nuove soluzioni davanti oltre a Hojlund. Varela piace e molto agli azzurri e il tentativo a gennaio è un'ipotesi da non sottovalutare.

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  • QUANTO COSTA VARELA: LE CLAUSOLE PRO BENFICA

    Ma quanto vale Varela? La scorsa estate il Monza ha pagato appena 2 milioni di euro per prelevarlo dal Benfica e metterlo sotto contratto fino al 2030, ma quella cifra è ormai solo un ricordo.

    Nel giro di soli due mesi il prezzo è lievitato e ora la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro: difficile pensare che i brianzoli possano pensare di privarsi del loro giocatore di punta a gennaio se non di fronte a una proposta davvero irrinunciabile.

    C'è poi il dettaglio delle due clausole pro Benfica. Il club portoghese si è infatti riservato il diritto di esercitare un certo controllo sul cartellino in due modi: o guadagnando sulla futura rivendita, il 20% sulla plusvalenza, oppure disponendo della possibilità di pareggiare qualsiasi offerta che dovesse arrivare da altre formazioni.

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