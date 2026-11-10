Monza, Baldissoni: "Varela? Già ricevuti interessamenti". Napoli, Inter, Milan: chi può prenderlo e quanto costa

Lo ha fatto capire chiaramente Mauro Baldissoni, amministratore delegato del Monza, che dal Social Football Summit di Torino ha parlato a Sky Sport spiegando la posizione del club biancorosso:

"Troppo facile parlare di un solo giocatore e troppo facile prendersi il merito. Siamo stati bravi noi, ma è stato soprattutto bravo lui: era chiamato a un salto, a uno sforzo, e lo ha fatto molto bene. Adesso è tranquillo e sereno, ma sa che non ha ancora fatto niente. Ci sono i presupposti per fare una grande carriera.

L’obiettivo è averlo con noi fino a fine stagione. Sappiamo che è seguito da club con grandi ambizioni, ma vogliamo tenerlo il più a lungo possibile.

Siamo ancora a metà novembre e discorsi reali non sono stati fatti con nessuno. Sappiamo che ci sono stati degli interessi ricevuti dal ragazzo attraverso il suo agente e qualcosa abbiamo ricevuto anche noi. Ma è tutto molto prematuro".