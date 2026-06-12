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Modric MilanGetty Images
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Modric verso il ritiro dopo i Mondiali: il rinnovo con il Milan è sempre più lontano

Calciomercato
Serie A
Milan
L. Modric
Real Madrid

L'ex centrocampista del Real Madrid giocherà la competizione con la Croazia. E poi dovrebbe appendere le scarpe al chiodo, chiudendo una carriera gloriosa.

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In casa Milan la preoccupazione è indirizzata principalmente verso la questione societaria e della panchina con il no di Rangnick che rischia di allontanare anche Glasner e con diversi nuovi nomi che si stanno avvicendando come principali alternative al duo che fino a ieri era effettivamente in pole position.


In questo contesto la gestione della rosa è probabilmente l'ultimo dei problemi, ma il club rossonero si ritroverà quasi sicuramente con un centrocampista in meno al termine dei Mondiali: Luka Modric.


  • VERSO IL RITIRO

    Secondo quanto riportato da AS in Spagna, Modric è sempre più intenzionato a ritirarsi al termine dell'avventura della sua Croazia ai Mondiali di Stati Uniti, Canada, Messico 2026. Il croato non ha intenzione di proseguire nella sua carriera e, di conseguenza, non rinnoverà il contratto che scadrà il 30 giugno 2026 con il Milan.

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  • DECISIVO IL FINALE DI STAGIONE

    Sempre secondo il portale spagnolo Modric è rimasto colpito in negativo dal finale di stagione vissuto dai rossoneri e in cui non è nemmeno servito il ritorno in campo con tanto di maschera protettiva dopo la frattura al naso. Non aver centrato nemmeno la qualificazione in Champions League sta spingendo il giocatore verso la scelta di passare dall'altra parte della scrivania. C'è infatti il Real Madrid con José Mourinho che potrebbe concedergli un ruolo da raccordo fra squadra e allenatore.

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