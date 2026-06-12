Modric verso il ritiro dopo i Mondiali: il rinnovo con il Milan è sempre più lontano

In casa Milan la preoccupazione è indirizzata principalmente verso la questione societaria e della panchina con il no di Rangnick che rischia di allontanare anche Glasner e con diversi nuovi nomi che si stanno avvicendando come principali alternative al duo che fino a ieri era effettivamente in pole position.





In questo contesto la gestione della rosa è probabilmente l'ultimo dei problemi, ma il club rossonero si ritroverà quasi sicuramente con un centrocampista in meno al termine dei Mondiali: Luka Modric.



