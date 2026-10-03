Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-EUR-C3-AC MILAN-BENFICAAFP
Matteo Occhiuto

“Modric si allena come un ragazzino ma va gestito”: le indicazioni di Amorim per il centrocampo del Milan

Serie A
L. Modric
Milan

L’allenatore del Milan ha parlato del futuro prossimo dell’ex Real Madrid, sottolineando come il suo impiego va calibrato su una carta d’identità non più verdissima.

Pubblicità

La gestione di Luka Modric è tornata al centro del dibattito in casa Milan. Durante la lunga sosta per le Nazionali, Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky Sport Insider, toccando proprio l’argomento legato al fuoriclasse croato. 

Fu proprio l’allenatore portoghese, in estate, a convincere l’ex Real Madrid a giocare ancora un anno, quando tutto sembrava potesse suggerire a un termine, post Mondiale, della sua carriera.

Per Amorim, dunque, Modric è centralissimo nel progetto, ma sono emerse importanti indicazioni su quello che potrà essere il suo futuro prossimo nel Diavolo. 

  • Amorim MilanGetty Images

    COSA HA DETTO AMORIM SU MODRIC

    “Sto cercando di gestirlo nel modo migliore per la squadra. È impossibile che un giocatore di quell'età giochi sempre a quell'intensità... Luka si allena come un ragazzino, con una voglia e un entusiasmo che fanno piacere a tutti”.

    Sono state queste le parole di Amorim per quanto concerne il 41enne centrocampista, che vanno a rinforzare concetti che, in realtà, sono già (e giustamente stati espressi). Del resto, Modric ha un’età importante e, comunque, vederlo ancora a certi livelli ne testimonia l’immensa qualità unita a una professionalità senza eguali sul pianeta. Amorim ha poi aggiunto che l’eventuale inizio di partita panchina o le sostituzioni precoci (come quella discussa contro la Lazio a fine primo tempo) non sono mai bocciature personali, ma scelte strategiche legate ai livelli di stanchezza e alle caratteristiche del match.

  • Luka Modric Milangetty

    I DATI DI MODRIC NEL 2026/27

    Modric, comunque, resta fondamentale per il Milan: ha giocato 311 minuti in Serie A, rimanendo sul terreno di gioco per il 69,1% del tempo disponibile nelle gare in cui è stato impiegato. Cifre che vengono suffragate, poi, dalla qualità delle prestazioni: nonostante il minor tempo in campo, la sua precisione nei passaggi resta d'élite (94% di passaggi riusciti su 268 tentati), dimostrando che la qualità del professore rossonero rimane intatta.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Ruben Amorim MilanGetty Images

    COSA INTENDE AMORIM PER GESTIONE

    Amorim, dunque, non intende privarsi di Modric: sarebbe folle mettere fuori gioco un giocatore che, peraltro, lo stesso allenatore portoghese ha voluto fortemente. Ma, anche nel rispetto dello stesso Luka, il suo impiego deve essere razionalizzato, anche perchè rispetto alla scorsa stagione, il Milan giocherà il campionato e l’Europa League. 

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
  • FBL-ITA-SERIE A-MILAN-LECCEAFP

    IL PIANO PER IL FUTURO DI MODRIC

    Per questo motivo, Amorim intende dosare le sue apparizioni secondo parametri legati al recupero, senza voler ossessivamente spremere il croato. L'idea è di sfruttare la sua insostituibile capacità di lettura dei tempi di gioco e di gestione del possesso palla in partite chiave, preferendo impiegarlo dall’inizio nei match dove è prevedibile che il Milan tenga più palla dell’avversario. Un’idea coerente con quello che ha detto Amorim, ma anche con la naturale logica calcistica, per un Diavolo che punta tanto sul suo cervello.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Milan crest
Milan
MIL