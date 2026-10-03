“Modric si allena come un ragazzino ma va gestito”: le indicazioni di Amorim per il centrocampo del Milan

La gestione di Luka Modric è tornata al centro del dibattito in casa Milan. Durante la lunga sosta per le Nazionali, Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Sky Sport Insider, toccando proprio l’argomento legato al fuoriclasse croato.
Fu proprio l’allenatore portoghese, in estate, a convincere l’ex Real Madrid a giocare ancora un anno, quando tutto sembrava potesse suggerire a un termine, post Mondiale, della sua carriera.
Per Amorim, dunque, Modric è centralissimo nel progetto, ma sono emerse importanti indicazioni su quello che potrà essere il suo futuro prossimo nel Diavolo.