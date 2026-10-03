“Modric si allena come un ragazzino ma va gestito”: le indicazioni di Amorim per il centrocampo del Milan

“Sto cercando di gestirlo nel modo migliore per la squadra. È impossibile che un giocatore di quell'età giochi sempre a quell'intensità... Luka si allena come un ragazzino, con una voglia e un entusiasmo che fanno piacere a tutti”.

Sono state queste le parole di Amorim per quanto concerne il 41enne centrocampista, che vanno a rinforzare concetti che, in realtà, sono già (e giustamente stati espressi). Del resto, Modric ha un’età importante e, comunque, vederlo ancora a certi livelli ne testimonia l’immensa qualità unita a una professionalità senza eguali sul pianeta. Amorim ha poi aggiunto che l’eventuale inizio di partita panchina o le sostituzioni precoci (come quella discussa contro la Lazio a fine primo tempo) non sono mai bocciature personali, ma scelte strategiche legate ai livelli di stanchezza e alle caratteristiche del match.