Modric resta al Milan, i motivi della scelta: il progetto di Amorim, la voglia di riscatto e la figlia Ema

Nonostante la mancata qualificazione in Champions, Modric ha apprezzato il lavoro del Milan sul calciomercato e la scelta di puntare su Ruben Amorim in panchina.

"Con Luka ho già parlato due volte - ha detto il tecnico portoghese - ma se serve una terza per convincerlo, lo farò di nuovo".

Amorim punta fortemente su Modric, perché pensa sia il giocatore perfetto per far attecchire il suo progetto tecnico e di gioco all'interno del mondo Milan.

Ha l'esperienza, la classe e la visione (non solo tecnica) per essere la sua voce in campo ma anche fuori, una sorta di team manager aggiunto nello staff del portoghese.

"Magari Luka non giocherà tutte le partite, ma su di lui contiamo. Anche il board ci ha parlato, spero di averlo, anche a breve, perché ci sarà utile soprattutto all’inizio per fare possesso".