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Marco Trombetta

Modric resta al Milan, i motivi della scelta: il progetto di Amorim, la voglia di riscatto e la figlia Ema

Calciomercato
Milan
L. Modric

Luka Modric e il Milan continueranno insieme: i rossoneri vogliono comunque ripartire da lui per costruire un nuovo corso con Amorim in panchina.

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Modric è sempre Modric, a prescindere dall'età, a prescindere da quanto giochi. Ed è per questo che il Milan ha deciso di considerare la sua permanenza una priorità.

Sia Cardinale che Amorim non hanno avuto dubbi: il nuovo corso rossonero passa dai suoi piedi e dalla sua mentalità vincente.

  • IL NO AL REAL MADRID

    A 41 anni, cominciare a pensare alla carriera post campo sarebbe stato comprensibile. E probabilmente Modric lo ha fatto, specie quando gli è stato proposto un ruolo nello staff di Mourinho.

    Modric, però, vuole continuare a giocare. Sente di averne ancora ed è per questo che ha declinato l'offerta di un ritorno a Madrid, perlomeno adesso. Quello è uno step che può avvenire più avanti, quando si sentirà pronto a posare gli scarpini, ma ad oggi Modric si sente un calciatore e vuole dare il suo contributo in prima persona sul rettangolo verde.

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  • FONDAMENTALE PER AMORIM

    Nonostante la mancata qualificazione in Champions, Modric ha apprezzato il lavoro del Milan sul calciomercato e la scelta di puntare su Ruben Amorim in panchina.

    "Con Luka ho già parlato due volte - ha detto il tecnico portoghese - ma se serve una terza per convincerlo, lo farò di nuovo".

    Amorim punta fortemente su Modric, perché pensa sia il giocatore perfetto per far attecchire il suo progetto tecnico e di gioco all'interno del mondo Milan.

    Ha l'esperienza, la classe e la visione (non solo tecnica) per essere la sua voce in campo ma anche fuori, una sorta di team manager aggiunto nello staff del portoghese.

    "Magari Luka non giocherà tutte le partite, ma su di lui contiamo. Anche il board ci ha parlato, spero di averlo, anche a breve, perché ci sarà utile soprattutto all’inizio per fare possesso".

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  • AMBIZIONE E VOGLIA DI RISCATTO

    Nonostante abbia vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere in carriera, Modric ha posto una condizione fondamentale al Milan prima di dare disponibilità al rinnovo: vuole giocare per vincere o perlomeno competere per farlo.

    Non voleva chiudere la sua carriera con una delusione, ma dare l'ultimo saluto al calcio giocato con la consapevolezza di essere stato protagonista di qualcosa di importante. Crede nel nuovo progetto del Milan e vuole farne parte con una grande voglia di riscatto.

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  • Emma Modricgetty

    LA FIGLIA EMA HA INCISO NELLA DECISIONE

    C'è poi anche la questione familiare, che non è da sottovalutare.

    Moglie e figli di Modric si trovano benissimo a Milano. L'ipotesi di tornare a Madrid, dove hanno vissuto una vita, è stata sicuramente presa in considerazione, ma alla fine ha prevalso la volontà di rimanere in Italia.

    Questo anche perché la figlia 13enne Ema gioca nelle giovanili del Milan Femminile e non vuole abbandonare questo percorso di carriera proprio adesso.

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  • RINNOVO MODRIC: QUANTO GUADAGNERA'

    L'aspetto economico non è mai stato un problema.

    Per Modric è già pronto un nuovo contratto annuale sulle stesse cifre, comunque contenute, della scorsa stagione: 3,5 milioni netti.

    Una risposta definitiva arriverà solo al termine delle vacanze post Mondiale, ma Modric e il Milan vogliono continuare insieme.

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