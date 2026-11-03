Milan baby contro il Ferencvaros: Torriani titolare, pronti anche Bartesaghi, Comotto, Cisse e Camarda

Ecco il Milan baby. Se la prima fase di Europa League è un buon momento per abbandonarsi al turnover, per i rossoneri lo è anche per dare spazio a diversi elementi fatti in casa.
Meno di una settimana dopo il trionfo nel derby, Ruben Amorim è pronto a rivoluzionare la squadra che giovedì se la vedrà col Ferencvaros nella quarta giornata. E, appunto, a schierare dal primo minuto più di un giovane calciatore cresciuto a Milanello e approdato in tempi recenti in prima squadra.
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