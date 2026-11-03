Milan baby contro il Ferencvaros: Torriani titolare, pronti anche Bartesaghi, Comotto, Cisse e Camarda

È un po' un paradosso quel che sta accadendo ad Alphadjo Cisse. Il giovanissimo talento ex Catanzaro è stato uno dei migliori del Milan in questo avvio di stagione, rendimento alla mano, eppure non riesce a prendersi con continuità un posto nell'undici base di Amorim.

Nel derby di sabato, ad esempio, Cisse è partito dalla panchina ed è entrato solo a 7 minuti al posto di Pulisic. Ma in fondo è una situazione che una logica ce l'ha: l'americano è intoccabile, da questo Moreira non si può prescindere e, in virtù di un equilibrio tattico da mantenere, il sacrificato spesso e volentieri è proprio Alpha.

Non che questo lo stia demoralizzando, però. Anzi: proprio lui ha segnato una settimana fa l'illusoria doppietta contro il Bologna, prima del Mbangula show. E prima ancora era arrivata la tripletta di Salisburgo. L'Europa League può rappresentare il suo terreno di caccia ideale in questo senso.