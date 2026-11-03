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Cisse Bartesaghi CamardaGetty Images
Stefano Silvestri

Milan baby contro il Ferencvaros: Torriani titolare, pronti anche Bartesaghi, Comotto, Cisse e Camarda

Europa League
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Milan vs Ferencvaros
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Amorim prepara diversi cambiamenti rispetto al derby: nella gara di Europa League di giovedì troveranno spazio diversi elementi cresciuti in casa.

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05 nov 2026

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Ecco il Milan baby. Se la prima fase di Europa League è un buon momento per abbandonarsi al turnover, per i rossoneri lo è anche per dare spazio a diversi elementi fatti in casa.

Meno di una settimana dopo il trionfo nel derby, Ruben Amorim è pronto a rivoluzionare la squadra che giovedì se la vedrà col Ferencvaros nella quarta giornata. E, appunto, a schierare dal primo minuto più di un giovane calciatore cresciuto a Milanello e approdato in tempi recenti in prima squadra.

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  • AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    TORRIANI TITOLARE

    In porta, ad esempio, giocherà sicuramente Lorenzo Torriani. Il quale ha peraltro fatto il proprio esordio in Europa League un paio di settimane fa, contro il Bournemouth, prendendo il posto di Maignan dopo l'espulsione del francese.

    Torriani non è riuscito a evitare la seconda e terza rete degli inglesi, ma senza colpe. E col Ferencvaros toccherà a lui partire dal primo minuto proprio al posto di Maignan, che dovrà scontare la squalifica proprio per quel che è accaduto sul terreno di gioco delle Cherries.

    Il Milan, peraltro, è ancora senza il secondo portiere Pietro Terracciano: l'ex viola è sempre ai box per il trauma alla spalla rimediato ormai quasi un mese fa. Motivo per cui, a maggior ragione, giovedì toccherà a Torriani difendere i pali rossoneri.

  • BARTESAGHI CERCA CONTINUITÀ

    Chi cerca continuità è Davide Bartesaghi, un altro su cui Amorim dovrebbe puntare giovedì: quella continuità che il mancino non è mai riuscito a trovare in questo avvio di stagione.

    Bartesaghi, che lo scorso anno era divenuto un po' a sorpresa un pilastro nel 3-5-2 di Allegri dopo aver soffiato il posto a Estupinan, da agosto a oggi ha sofferto per diversi aspetti: un calo di rendimento, la fiducia di Amorim allo stesso Estupinan, l'arrivo di Moreira, i continui cambi di modulo dell'allenatore portoghese.

    Convincente sia a Salisburgo che a Udine, prima come esterno a tutta fascia e poi come esterno alto di un 4-4-2, Bartesaghi non ha invece fatto bene contro il Bologna. E il derby se l'è visto quasi tutto dalla panchina, entrando nel finale. Il Ferencvaros rappresenta un'opportunità d'oro per mettere una pulce nell'orecchio di Amorim.

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  • Celtic v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    TOCCA A COMOTTO?

    Può finalmente festeggiare la prima da titolare con il Milan in gare ufficiali Christian Comotto, tornato dal prestito in Serie B allo Spezia e trattenuto a Milano da Amorim.

    Comotto ha fin qui messo assieme appena tre spezzoni di partita da pochi minuti ciascuno: un paio in campionato, il terzo a Bournemouth. Anche lui è in lizza per partire dal primo minuto in mezzo al campo contro il Ferencvaros: potrebbe essere la serata giusta.

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  • IL PARADOSSO CISSE

    È un po' un paradosso quel che sta accadendo ad Alphadjo Cisse. Il giovanissimo talento ex Catanzaro è stato uno dei migliori del Milan in questo avvio di stagione, rendimento alla mano, eppure non riesce a prendersi con continuità un posto nell'undici base di Amorim.

    Nel derby di sabato, ad esempio, Cisse è partito dalla panchina ed è entrato solo a 7 minuti al posto di Pulisic. Ma in fondo è una situazione che una logica ce l'ha: l'americano è intoccabile, da questo Moreira non si può prescindere e, in virtù di un equilibrio tattico da mantenere, il sacrificato spesso e volentieri è proprio Alpha.

    Non che questo lo stia demoralizzando, però. Anzi: proprio lui ha segnato una settimana fa l'illusoria doppietta contro il Bologna, prima del Mbangula show. E prima ancora era arrivata la tripletta di Salisburgo. L'Europa League può rappresentare il suo terreno di caccia ideale in questo senso.

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  • I DUBBI SU CAMARDA

    Anche Francesco Camarda ha l'opportunità di far vedere di che pasta sia fatto, ma il suo è un discorso diverso. Nel senso che i dubbi, in questo momento, superano le aspettative.

    Camarda non è stato mandato in prestito in estate e più di qualcuno si è chiesto il senso della scelta di Amorim e del Milan. Specialmente alla luce del bassissimo minutaggio dell'ex leccese, che peraltro quando è sceso in campo ha mostrato evidenti lacune in termini fisici e di malizia ai massimi livelli.

    Zero minuti anche nel derby per Camarda, fin qui titolare solamente una volta, a Salisburgo. In quel tardo pomeriggio ha rappresentato una specie di nota stonata, a livello di prestazione, nel 4-0 rossonero. E giovedì proverà quantomeno a ridurre le distanze dall'altrettanto deludente Gonçalo Ramos.

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