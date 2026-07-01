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Marco Trombetta

Messico-Ecuador 2-0, pagelle e tabellino: il 'Tri' sogna, vince e non prende mai goal, Quinones e Jimenez gli uomini del popolo

Coppa del Mondo
Messico vs Ecuador
Messico
Ecuador

Quattro vittorie su quattro, senza goal subiti, è un Messico che fa sognare la sua gente battendo anche l'Ecuador nei sedicesimi.

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La partita all'Azteca inizia con un'ora di ritardo causa maltempo, ma la vittoria del Messico arriva ancora una volta puntuale: 4 su 4 per il Tri, che sogna e fa sognare.

I padroni di casa chiudono la pratica già nel primo tempo, quando Quinones (poi premiato come "man of the match" Fifa) sblocca il risultato salendo a quota 3 nella classifica marcatori e serve la palla del raddoppio a Raul Jimenez.

Il ct argentino dell'Ecuador, Beccacece (che promuove capitano Moises Caicedo del Chelsea) prova a dare la scossa con un doppio cambio in difesa a inizio ripresa (fuori anche il centrale Ordonez del Bruges, autore di un errore in occasione della rete del 2-0) ma la musica non cambia: l'unico a rendersi pericoloso dalle parti di Rangel è Yeboah del Venezia e la squadra chiude in 10 uomini dopo l'espulsione di Hincapie al 95°decisa dall'arbitro sloveno Vincic al Var per essersi coperto la bocca con la mano come segnalato dal milanista Santiago Gimenez, entrato dalla panchina.

Il Messico diventa così la prima nazionale a iniziare la fase finale dei Mondiali con 4 vittorie senza subire goal dai tempi dell'Italia nel 1990: notti magiche all'Azteca come all'Olimpico di Roma 36 anni fa.

  • PAGELLE MESSICO-ECUADOR

    VOTI MESSICO: Rangel 6,5; Sanchez 6,5, Montes 7, Vasquez 6,5, Gallardo 6,5; Lira 6, Romo 6,5 (74' Vargas 6), Mora 6,5 (59' Gutierrez 6); Alvarado 6,5 (80' Reyes sv), Jimenez 7 (74' Gimenez 6), Quinones 7,5 (80' Pineda sv)

    VOTI ECUADOR: Galindez 6; Franco 5,5 (46' Preciado 5,5), Ordonez 4,5 (46' Medina 5,5), Pacho 5,5, Hincapie 4,5; Yeboah 6,5 (79' J. Caicedo sv), M. Caicedo 5,5, Vite 5,5, Angulo 5,5 (79' Paez sv); Plata 5,5, Valencia 5 (59' Rodriguez 5,5)

    Quinones è ancora una volta l'uomo copertina, imprendibile per la difesa dell'Ecuador. Grande partita difensiva di Montes e del genoano Vasquez, il baby talento Mora parte titolare e mostra tutto il suo talento. Deludono gli uomini chiave dell'Ecuador, su tutti Pacho e Ordonez, fin qui totem difensivi. Yeboah l'unico che prova a inventare, Valencia un fantasma.

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  • TABELLINO MESSICO-ECUADOR

    Marcatori: 22' Quinones, 31' Jimenez

    MESSICO (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo (74' Vargas), Mora (59' Gutierrez); Alvarado (80' Reyes), Jimenez (74' Gimenez), Quinones (80' Pineda). CT Aguirre.

    ECUADOR (4-4-2): Galindez; Franco (46' Preciado), Ordonez (46' Medina), Pacho, Hincapie; Yeboah (79' J. Caicedo), M. Caicedo, Vite, Angulo (79' Paez); Plata, Valencia (59' Rodriguez). CT Beccacece.

    Arbitro: Vincic (Slovenia).

    Ammoniti: Franco, Paez , M. Caicedo

    Espulsi: Hincapie

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