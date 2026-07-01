Messico-Ecuador 2-0, pagelle e tabellino: il 'Tri' sogna, vince e non prende mai goal, Quinones e Jimenez gli uomini del popolo

VOTI MESSICO: Rangel 6,5; Sanchez 6,5, Montes 7, Vasquez 6,5, Gallardo 6,5; Lira 6, Romo 6,5 (74' Vargas 6), Mora 6,5 (59' Gutierrez 6); Alvarado 6,5 (80' Reyes sv), Jimenez 7 (74' Gimenez 6), Quinones 7,5 (80' Pineda sv)

VOTI ECUADOR: Galindez 6; Franco 5,5 (46' Preciado 5,5), Ordonez 4,5 (46' Medina 5,5), Pacho 5,5, Hincapie 4,5; Yeboah 6,5 (79' J. Caicedo sv), M. Caicedo 5,5, Vite 5,5, Angulo 5,5 (79' Paez sv); Plata 5,5, Valencia 5 (59' Rodriguez 5,5)

Quinones è ancora una volta l'uomo copertina, imprendibile per la difesa dell'Ecuador. Grande partita difensiva di Montes e del genoano Vasquez, il baby talento Mora parte titolare e mostra tutto il suo talento. Deludono gli uomini chiave dell'Ecuador, su tutti Pacho e Ordonez, fin qui totem difensivi. Yeboah l'unico che prova a inventare, Valencia un fantasma.