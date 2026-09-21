McKennie, Sarr, la "certezza" Douglas Luiz: come la Juventus sta imparando a fare a meno di Locatelli

Il 5-0 al NEC, poi il 2-0 all'Atalanta. Segnali di Juventus, due vittorie di fila a scacciare gli incubi del clamoroso ko in casa del Sassuolo. Un buon modo di portarsi alla sosta per le Nazionali.
Ma le buone notizie, per Luciano Spalletti, non finiscono qui. E si allargano al centrocampo. Dove, un po' a sorpresa, la Juve sta imparando a fare di necessità virtù in un momento complicatissimo dal punto di vista degli infortuni. E pure a fare a meno di Manuel Locatelli, il suo pilastro là in mezzo.
Le due vittorie in pochi giorni lo hanno spiegato a chiare lettere: c'è vita senza il capitano. Con Spalletti che, improvvisamente, pare essere passato dall'emergenza a una nuova abbondanza.
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