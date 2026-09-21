McKennie, Sarr, la "certezza" Douglas Luiz: come la Juventus sta imparando a fare a meno di Locatelli

Sta crescendo sempre più Pape Sarr, l'ultimo arrivato. L'ex centrocampista del Tottenham, portato a Torino nelle ultime ore del mercato estivo, ha convinto contro l'Atalanta dopo l'esordio da titolare contro il NEC.

Se giovedì Sarr era partito piuttosto piano sciogliendosi a gara in corso, e andando pure vicino al goal nel finale, ottimo è stato il suo ingresso all'intervallo al posto di Alajbegovic. Una mossa che ha consentito a McKennie di lasciare la propria zolla di campo e posizionarsi qualche metro più avanti.

Sarr è entrato con il piglio giusto, in mezzo al campo si è fatto sentire. E nuovamente è andato a un passo dalla segnatura, questa volta con un tiro piazzato da fuori area che Carnesecchi ha respinto con bravura. Anche il senegalese si è preso la sua bella dose di applausi dallo Stadium.

"Il ragazzo è interessante - ha spiegato Spalletti in conferenza dopo il 90' - però aveva giocato tutta la partita (giovedì, ndr). La conta la devi fare per dimezzare la fatica della partita intera. Qualcuno l'abbiamo fatto giocare subito, qualcuno l'abbiamo fatto entrare dopo come Sarr. Lui ha fatto una buonissima partita, perché ha questa facilità di corsa, questa resistenza, e poi è anche abbastanza pulito nella gestione della palla".