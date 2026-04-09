McKennie esalta Luciano Spalletti: "Il miglior allenatore che ho avuto in carriera"

Weston McKennie, nel corso delle ultime stagioni, si è ritagliato un ruolo sempre più importante all'interno della Juventus.
I vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina bianconera ne hanno sempre apprezzato l'enorme duttilità, ma è stato soprattutto nel corso degli ultimi tre anni che si è imposto come un titolare quasi inamovibile.
Il centrocampista statunitense sta vivendo forse la migliore annata della sua carriera e le sue ottime prestazioni a inizio marzo sono state premiate con un lungo rinnovo fino al 2030.
McKennie, in un'intervista rilasciata a 'DAZN', ha parlato della sua esperienza in bianconero, ma anche del suo rapporto con il calcio.