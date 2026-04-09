McKennie esalta Luciano Spalletti: "Il miglior allenatore che ho avuto in carriera"

"Mio padre ha sempre aiutato molto me e la mia famiglia. Se non fosse stato nell'esercito non saremmo mai andati in Germania e, magari, non avrei mai fatto il calciatore. A volte ci mancava perché era via per lunghi periodi e mia madre doveva farsi carico di tutto. La mia famiglia è tutto per me. Mia madre mi portava agli allenamenti, mio padre mi ha insegnato la disciplina, mio fratello doveva sempre portarmi in giro con i suoi amici, mentre mia sorella era ed è iperprotettiva. Mi hanno sempre detto che nella vita bisogna divertirsi, perché quando non succede quello che fai non ha più senso".