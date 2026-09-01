Mbangula torna in Serie A, l'ex Juventus riparte dal Bologna: com'è andato l'anno al Werder Brema del pupillo di Thiago Motta

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La Serie A riabbraccia Samuel Mbangula, che torna dopo una sola stagione in Germania.
Il Bologna ha scelto l'ex esterno della Juventus per sostituire Jonathan Rowe, ceduto all'Atalanta nelle ultime ore di calciomercato.
Mbangula aveva lasciato l'Italia la scorsa estate quando la Juventus, dopo averlo fatto esordire in Serie A, aveva deciso di sacrificarlo per motivi tecnici ma soprattutto economici.
Ma com'è andata l'esperienza di Mbangula al Werder Brema?