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SV Werder Bremen v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport
Lelio Donato

Mbangula torna in Serie A, l'ex Juventus riparte dal Bologna: com'è andato l'anno al Werder Brema del pupillo di Thiago Motta

Calciomercato
Bologna

Il Bologna ha scelto Samuel Mganbula per sostituire Jonathan Rowe, ceduto all'Atalanta nelle ultime ore di mercato. L'ex Juventus è reduce da una stagione altalenante al Werder Brema.

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La Serie A riabbraccia Samuel Mbangula, che torna dopo una sola stagione in Germania.

Il Bologna ha scelto l'ex esterno della Juventus per sostituire Jonathan Rowe, ceduto all'Atalanta nelle ultime ore di calciomercato.

Mbangula aveva lasciato l'Italia la scorsa estate quando la Juventus, dopo averlo fatto esordire in Serie A, aveva deciso di sacrificarlo per motivi tecnici ma soprattutto economici.

Ma com'è andata l'esperienza di Mbangula al Werder Brema?

  • MBANGULA AL BOLOGNA: FORMULA E CIFRE

    Dopo aver ceduto Jonathan Rowe all'Atalanta per circa 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, il Bologna ha chiuso per Samuel Mbangula.

    L'esterno è arrivato dal Werder Brema in prestito oneroso col Bologna che verserà subito due milioni di euro al club tedesco.

    Nell'operazione è stato inserito anche un diritto di riscatto in favore del club emiliano che potrà esercitarlo pagando altri 12,5 milioni di euro.

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  • L'ESPLOSIONE ALLA JUVENTUS

    A lanciare Samuel Mbangula era stato Thiago Motta, ex allenatore proprio del Bologna ma allora sulla panchina della Juventus.

    Il tecnico lo aveva schierato a sorpresa da titolare nella prima giornata di campionato e Mbangula era andato a segno dopo pochi minuti contro il Como.

    La Juventus aveva acquistato l'esterno belga nel 2021 per appena 400 mila euro facendolo crescere prima nelle formazioni giovanili e poi nell'Under 23.

    Mbangula aveva chiuso la sua prima e unica stagione in prima squadra con trentadue presenze complessive, quattro goal segnati e cinque assist.

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  • LA CESSIONE AL WERDER BREMA

    Nonostante un rendimento più che positivo, la giovane età e ampi margini di miglioramento, la Juventus ha deciso di cedere Mbangula al termine della scorsa stagione.

    Il belga, con l'arrivo in panchina di Tudor al posto di Thiago Motta, era uscito dalle rotazioni trovando sempre meno spazio.

    Ma dietro la cessione di Mbangula c'erano soprattutto ragioni strettamente economiche dato che avrebbe garantito una plusvalenza preziosa in chiave bilancio.

    Inizialmente l'esterno sembrava destinato al Nottingham Forest, ma poi è finito al Werder Brema che lo ha acquistato a titolo definitivo versando 10 milioni di euro più due di bonus.

    "Il Nottingham durante il Mondiale per Club aveva l’accordo con la Juventus, non con me. Alla fine è saltato tutto e sono contento di essere in Germania, un campionato che ha fatto decollare tanti giovani"aveva spiegato Mbangula a 'La Gazzetta dello Sport'.

    Mentre sui motivi reali della sua cessione aveva dichiarato: "La società mi fatto un discorso chiaro: “Ci dispiace, ma dobbiamo fare cassa e siamo obbligati a venderti”“. 

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  • COM'È ANDATO IN GERMANIA

    Com'è andata l'avventura di Samuel Mbangula in Germania?

    L'esterno era partito benissimo benissimo segnando un goal e fornendo addirittura tre assist nelle prime tre presenze in Bundesliga.

    Poi qualche problema fisico ha rallentato il suo percorso di crescita. E nel finale di stagione è spesso finito in panchina giocando pochissimo.

    I numeri di Mbangula al Werder in ogni caso non sono negativi: 28 presenze, tre goal e quattro assist complessivi.

    Nonostante questo la società tedesca ha deciso di privarsene senza pensarci troppo. Mbangula avrà così l'occasione di tornare a misurarsi in Serie A, anche se al Bologna non avrà il posto assicurato.

    Sulle fasce infatti la concorrenza non manca. Mbangula si giocherà una maglia da titolare con i vari Bernardeschi, Orsolini e Cambiaghi.

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