L'accordo è stato trovato in poche ore. La Juventus si è fatta avanti, Frederic Massara ha detto sì. E ora, dopo la conferma ufficiale del club, arriverà a Torino dopo aver già assaggiato il grande calcio a Milano e Roma.

"Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club - ha comunicato la Juventus - Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile.

Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director. Nel corso della sua carriera, Frederic si è affermato come uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali AC Milan e AS Roma".









"Giorgio Chiellini - prosegue il comunicato - assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer, rafforzando la capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive, in Italia e nel mondo".

“Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro - le parole dell'ad e dg Giovanni Carnevali - Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic nella grande famiglia bianconera. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa del Club".

Massara è reduce da una stagione che si è conclusa nel migliore dei modi. E nella maniera che, a un certo punto, pareva la più inaspettata possibile: la Roma si è qualificata alla Champions League dopo sette anni d'assenza, grazie al 2-0 finale di Verona. Insomma, missione compiuta. Anche da lui, sul mercato.

Ma alla luce della gioia del Bentegodi si sono contrapposte tante, troppe ombre. Ombre legate al rapporto con Gian Piero Gasperini, il suo allenatore. Ombre che hanno portato alla separazione al termine del campionato e, a breve, all'arrivo alla Juventus.







