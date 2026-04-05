Marotta tra Inter e Nazionale: "Vergognoso il linciaggio a Bastoni. Italia? Mancano i talenti, è dal 2006 che non siamo competitivi"

"Bastoni? È vergognoso che Bastoni sia al centro di questo continuo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa. Se parliamo dell'eliminazione dei Mondiali ha origini più lontane. Un ragazzo della sua età non merita questo tipo di trattamento, si sbaglia nella vita ma in Italia sono tutti psicologi, esperti di calcio e si analizzano le situazioni senza sapere con chi si ha a che fare, sia come uomo che professionista. Ha sbagliato, lo abbiamo riconsciuto tutti, ma è umano ed è normale che un ragazzo della sua età possa incorrere in una cosa del genere. Bastoni è un patrimonio dell'Inter e del calcio italiano. Leggevo che è quasi obbligatorio che lasci l'Inter, ma al momento non ci sono le condizioni. Poi come per tutti i giocatori, sono situazioni che affronteremo".