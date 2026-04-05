Marotta tra Inter e Nazionale: "Vergognoso il linciaggio a Bastoni. Italia? Mancano i talenti, è dal 2006 che non siamo competitivi"

Non è stata una settimana facile per il calcio italiano che, dopo la terza delusione consecutiva nel giro di otto anni, ha provato a ripartire dalla Serie A.
A chiudere la domenica di Pasqua c’è il big match di San Siro tra Inter e Roma, una sfida che mette in palio punti fondamentali per la corsa a Scudetto e Champions League.
A parlare prima della partita ci ha pensato il presidente nerazzurro Beppe Marotta, che ai microfoni di DAZN ha affrontato due dei temi più caldi: la situazione legata a Alessandro Bastoni e i problemi alla base del calcio italiano.