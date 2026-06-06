Beppe Marotta ha parlato dal palco del Festival della Serie A a Parma. Il presidente dell'Inter si è soffermato a lungo su Cristian Chivu, in procinto di firmare il rinnovo dell'attuale contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028.
Marotta parla del rinnovo di Chivu: quando arriverà la firma dell'allenatore con l'Inter
LA SCELTA DI CHIVU
"Dvevamo capire cosa stava succedendo. Eravamo reduci da Monaco e dall'abbandono, preventivato ma non certo, di Inzaghi. Dovevmo trovare una soluzione, l'attore protagonista. Abbiamo deciso senza dubbi di affidarci a Chivu".
LEADER
"E' la squadra che riconosce le qualità di chi è leader. Cristian ha entusiasmo, è giovane e ha obiettivi da raggiungere. Sta crescendo giorno per giorno e ha molta carica, entusiasmo e voglia di fare. Queste sono qualità positiv".
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IL RINNOVO
"L'ho sempre definito un atto formale. Vogliamo proseguire insieme. L'accordo sarà siglato quando tornerà dalla brevissima vacanza che sta giustamente facendo, non ci sono problemi".
I DETTAGLI
Chivu e l'Inter si legheranno fino al 2028, prolungando di un anno l'attuale accordo. Per l'allenatore campione d'Italia previst un aumento dai 2 ai 3 milioni netti, con bonus fino ai 4 milioni.
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