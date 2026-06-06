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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Redazione Goal

Marotta parla del rinnovo di Chivu: quando arriverà la firma dell'allenatore con l'Inter

Inter
Calciomercato
Serie A

Dal palco del Festival della Serie A di Parma, il presidente dell'Inter ha annunciato l'accordo per il rinnovo dell'allenatore.

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Beppe Marotta ha parlato dal palco del Festival della Serie A a Parma. Il presidente dell'Inter si è soffermato a lungo su Cristian Chivu, in procinto di firmare il rinnovo dell'attuale contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028.

  • LA SCELTA DI CHIVU

    "Dvevamo capire cosa stava succedendo. Eravamo reduci da Monaco e dall'abbandono, preventivato ma non certo, di Inzaghi. Dovevmo trovare una soluzione, l'attore protagonista. Abbiamo deciso senza dubbi di affidarci a Chivu".

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  • LEADER

    "E' la squadra che riconosce le qualità di chi è leader. Cristian ha entusiasmo, è giovane e ha obiettivi da raggiungere. Sta crescendo giorno per giorno e ha molta carica, entusiasmo e voglia di fare. Queste sono qualità positiv".

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  • IL RINNOVO

    "L'ho sempre definito un atto formale. Vogliamo proseguire insieme. L'accordo sarà siglato quando tornerà dalla brevissima vacanza che sta giustamente facendo, non ci sono problemi".

  • I DETTAGLI

    Chivu e l'Inter si legheranno fino al 2028, prolungando di un anno l'attuale accordo. Per l'allenatore campione d'Italia previst un aumento dai 2 ai 3 milioni netti, con bonus fino ai 4 milioni.

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