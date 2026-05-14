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Marotta Inter Coppa ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Marotta delinea il calciomercato dell'Inter dopo il trionfo in Coppa Italia: "Coi soli giovani non si vince"

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Il presidente dell'Inter ha parlato dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Lazio, allargando lo sguardo alla prossima stagione: "Metteremo insieme dei giovani con chi ha la cultura della vittoria".

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Un altro trionfo, un altro trofeo. Beppe Marotta festeggia di nuovo e lo fa, assieme all'Inter, per la seconda volta in una decina di giorni: dopo lo Scudetto è arrivata anche la Coppa Italia, grazie al 2-0 in finale contro la Lazio.

Il presidente nerazzurro è stato così intervistato da Sportmediaset al termine della gara dell'Olimpico, decisa da un'autorete di Marusic e da una rete di Lautaro Martinez sempre nel primo tempo. E ha parlato anche di futuro.

Come sarà l'Inter del prossimo anno? Come si può migliorare una rosa già vincente? Lo ha spiegato Marotta.

  • I RINGRAZIAMENTI

    “C’è una squadra che va in campo e una squadra fuori dal campo, composta da tutti i dipendenti. Ringrazio Ausilio, Baccin, Chivu, la nostra proprietà, Chivu, la squadra e questo splendido tifo. Il calcio è un gioco d'insieme, tutte le componenti hanno dato il loro apporto".

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  • "IL NOSTRO DNA? VINCERE"

    “Certe volte si perde, ma arrivare in finale è sempre molto difficile. Quest’annata nasceva dalle scorie della passata stagione, con una sconfitta pesante che ha lasciato il segno, ma è stato bravo Chivu a rimettere in sesto un po' tutto. Piano piano abbiamo risalito la china, abbiamo raccolto due trofei importanti. C’è il piccolo rammarico, il puntino nero, della Champions ma bisogna dar merito anche agli avversari. L’anno prossimo ci riproviamo, il nostro DNA è quello di vincere”.

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  • "COI SOLI GIOVANI NON SI VINCE"

    “Aprire un ciclo? Io sono molto ottimista, anche se rispettoso gli avversari. Continuiamo in un processo evolutivo, non rivoluzionario. Quest'anno abbiamo messo innesti giovani, Sucic a mio giudizio stasera è stato il migliore in campo a dimostrazione di come i giovani abbiano bisogno di rodaggio. Continueremo in questa politica, cercare di individuare talenti e giovani importanti mettendoli insieme a giocatori di esperienza. Ho sempre detto che coi soli giovani non si vince, si vince con la vicinanza di calciatori che hanno esperienza e cultura della vittoria. Queste sono le prerogative, i profili che noi andiamo cercando. Tra poco cominceremo ad addentrarci di più in un confronto con la proprietà che ci indicherà le linee guida”.

  • "MASSIMO RISPETTO PER CHI NON SARÀ PIÙ CON NOI"

    “Non è il caso di cambiare più di tanto, ci sono degli svincolati ma purtroppo l’anagrafe crea il destino, è fisiologico. Massimo rispetto per quei giocatori che non saranno più con noi, ma fa parte del gioco e della vita. Ci sono cicli composti da protagonisti che poi vengono meno, ma si va avanti. Non ci sarà una rivoluzione, ma inserimento graduale di giovani”.

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