Marotta delinea il calciomercato dell'Inter dopo il trionfo in Coppa Italia: "Coi soli giovani non si vince"

“Aprire un ciclo? Io sono molto ottimista, anche se rispettoso gli avversari. Continuiamo in un processo evolutivo, non rivoluzionario. Quest'anno abbiamo messo innesti giovani, Sucic a mio giudizio stasera è stato il migliore in campo a dimostrazione di come i giovani abbiano bisogno di rodaggio. Continueremo in questa politica, cercare di individuare talenti e giovani importanti mettendoli insieme a giocatori di esperienza. Ho sempre detto che coi soli giovani non si vince, si vince con la vicinanza di calciatori che hanno esperienza e cultura della vittoria. Queste sono le prerogative, i profili che noi andiamo cercando. Tra poco cominceremo ad addentrarci di più in un confronto con la proprietà che ci indicherà le linee guida”.