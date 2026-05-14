Marotta delinea il calciomercato dell'Inter dopo il trionfo in Coppa Italia: "Coi soli giovani non si vince"

Un altro trionfo, un altro trofeo. Beppe Marotta festeggia di nuovo e lo fa, assieme all'Inter, per la seconda volta in una decina di giorni: dopo lo Scudetto è arrivata anche la Coppa Italia, grazie al 2-0 in finale contro la Lazio.
Il presidente nerazzurro è stato così intervistato da Sportmediaset al termine della gara dell'Olimpico, decisa da un'autorete di Marusic e da una rete di Lautaro Martinez sempre nel primo tempo. E ha parlato anche di futuro.
Come sarà l'Inter del prossimo anno? Come si può migliorare una rosa già vincente? Lo ha spiegato Marotta.