Manzambi all'Aston Villa rischia di essere uno dei colpi più sottovalutati del mercato estivo

Johan Manzambi sta per lasciare il Friburgo. Il che, dopo quanto fatto vedere nell'ultima stagione e poi ai Mondiali con la Svizzera, era ampiamente prevedibile se non certo.
Dove andrà a giocare il jolly elvetico? In Premier League, l'Eldorado del calcio europeo. E in particolare all'Aston Villa, che ha messo concretamente le mani su di lui trovando un accordo con il Friburgo per il suo trasferimento a Birmingham. Battuta la concorrenza del Newcastle, che aveva trovato l'ok con i tedeschi ma non quello del giocatore.
Manzambi, dunque, si prepara a un nuovo step della propria carriera a livello di club. Una carriera che promette di portarlo ancora più in alto.
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