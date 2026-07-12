Manzambi all'Aston Villa rischia di essere uno dei colpi più sottovalutati del mercato estivo

Manzambi ha appena 20 anni. Ma guardandolo giocare non sembra proprio. Il giocatore nato in Svizzera, a Ginevra, ma da genitori originari della Repubblica Democratica del Congo e dell'Angola ha appena 20 anni: a ottobre ne farà 21.

"Ma è un ragazzo con i piedi per terra - ha detto di lui Luigi Pisino, suo allenatore nelle giovanili del Servette, alla BBC - Umile, ha molti valori anche fuori dal campo. È molto legato al fratello maggiore, che è sempre stato con lui, e anche al padre. Credo che condividano molti valori.

Lo sostengono e non gli mettono pressione. Questo per me è un punto fondamentale, perché vediamo che Johan è libero quando è in campo e può semplicemente mostrare le sue capacità".