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Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Manzambi all'Aston Villa rischia di essere uno dei colpi più sottovalutati del mercato estivo

Calciomercato
Premier League
Aston Villa
J. Manzambi
Friburgo

Il jolly svizzero, protagonista con il Friburgo in Europa League e con la propria Nazionale ai Mondiali, sta per trasferirsi in Inghilterra. Battuta la concorrenza del Newcastle.

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Johan Manzambi sta per lasciare il Friburgo. Il che, dopo quanto fatto vedere nell'ultima stagione e poi ai Mondiali con la Svizzera, era ampiamente prevedibile se non certo.

Dove andrà a giocare il jolly elvetico? In Premier League, l'Eldorado del calcio europeo. E in particolare all'Aston Villa, che ha messo concretamente le mani su di lui trovando un accordo con il Friburgo per il suo trasferimento a Birmingham. Battuta la concorrenza del Newcastle, che aveva trovato l'ok con i tedeschi ma non quello del giocatore.

Manzambi, dunque, si prepara a un nuovo step della propria carriera a livello di club. Una carriera che promette di portarlo ancora più in alto.


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  • GIOVANE E DI PERSONALITÀ

    Manzambi ha appena 20 anni. Ma guardandolo giocare non sembra proprio. Il giocatore nato in Svizzera, a Ginevra, ma da genitori originari della Repubblica Democratica del Congo e dell'Angola ha appena 20 anni: a ottobre ne farà 21.

    "Ma è un ragazzo con i piedi per terra - ha detto di lui Luigi Pisino, suo allenatore nelle giovanili del Servette, alla BBC - Umile, ha molti valori anche fuori dal campo. È molto legato al fratello maggiore, che è sempre stato con lui, e anche al padre. Credo che condividano molti valori.

    Lo sostengono e non gli mettono pressione. Questo per me è un punto fondamentale, perché vediamo che Johan è libero quando è in campo e può semplicemente mostrare le sue capacità".

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  • JOHAN MANZAMBI FREIBURG Getty Images

    LA STAGIONE AL FRIBURGO

    Nell'ultima stagione, Manzambi si è rivelato uno dei giocatori emergenti più in vista di tutta Europa. E uno dei trascinatori del Friburgo, che per la prima volta nella propria storia si è arrampicato fino a una finale europea.

    Lo svizzero in un paio di occasioni ha peccato di nervosismo, venendo espulso due volte in Bundesliga e beccandosi rispettivamente due e tre giornate di squalifica. Ma i numeri sono completamente dalla sua: 47 presenze tra tutte le competizioni, 7 i goal segnati, 9 gli assist vincenti per i compagni.

    Numeri d'autore. Numeri che hanno consentito a lui di guadagnarsi le attenzioni di mezza Europa e al Friburgo di sognare in grande. Anche se la finale non è andata come i tedeschi si sarebbero attesi.

    Ma a Istanbul, alla fine, proprio Manzambi è stato uno dei meno peggio del Friburgo in una gara che i tedeschi, in pratica, non hanno nemmeno giocato. Ed è anche lì che l'Aston Villa si è convinto a sferrare un'offensiva che, alla fine, sta dando i propri frutti.

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  • IL MONDIALE CON LA SVIZZERA

    Impossibile anche per la Svizzera, a quel punto, ignorare le prestazioni di Manzambi. Il giocatore del Friburgo era nel radar della Nazionale già da diverso tempo, aveva disputato le qualificazioni, la Nations League. E ora ecco il premio più grande: la convocazione per i Mondiali.

    In Nord America, Manzambi non è entrato subito nell'undici titolare: si è conquistato il posto. Alla seconda partita, contro la Bosnia, è stato inserito da Yakin dalla panchina e ha fatto il bello e il cattivo tempo con una doppietta. E poi un altro goal al Canada, più due assist. Il tutto in quattro partite.

    Non è un caso che la Svizzera abbia perso consistenza e qualità da quando Manzambi si è fatto male: l'infortunio ha costretto il futuro giocatore dell'Aston Villa a perdersi ottavi e quarti, e la squadra di Yakin ha segnato solo una volta in 210 minuti, battendo ai rigori la Colombia e infine uscendo contro l'Argentina.

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  • UN JOLLY PER EMERY

    Manzambi è un jolly, si diceva. Ma nel vero senso del termine. Gioca a centrocampo, ma "centrocampo" è un termine talmente vasto da poter essere declinato in più di un senso e di un ruolo.

    Ai Mondiali lo abbiamo visto come trequartista nel 4-2-3-1 di Yakin, assieme a due esterni offensivi e alle spalle della prima punta Embolo. Così come nelle fasi decisive dell'Europa League. Ma la verità è che Manzambi può giocare un po' ovunque, più avanti o più indietro, più centralmente o più lateralmente.

    Unai Emery si ritroverà in casa un'alternativa a Rogers, ma anche ad altri elementi come Tielemans. Mentre Manzambi dovrà confermarsi a un piano più alto: i presupposti, intanto, sono dei migliori.

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