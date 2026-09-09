Mancini prepara la sua Italia: ci sarà Cisse, atteso l'ok dalla FIFA per Romano e Tresoldi, seguito Doumbia

Il fantasista classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Verona ed esploso due volte a Catanzaro è stato trattenuto personalmente da Amorim nel corso dell'estate rossonera. Le richieste per Cissé erano arrivate sia dall'Italia che dall'estero ma l'allenatore del Milan ha scelto di puntare su di lui e il campo per ora, lo ha ripagato con i 2 goal in 3 partite che sono valsi a conti fatti 4 punti.