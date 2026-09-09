Mancini prepara la sua Italia: ci sarà Cisse, atteso l'ok dalla FIFA per Romano e Tresoldi, seguito Doumbia

La nuova Italia del nuovo corso del Roberto Mancini-bis guarderà ai giovani, ma l'introduzione corposa del gruppo dell'Under 21 non arriverà in toto per la prima lunga sosta delle nazionali (due settimane) che vedrà gli Azzurri affrontare due volte la Turchia e poi Francia e Belgio nelle prime 4 partite del gruppo di Nations League.
Baldini non sarà depredato del suo gruppo storico e per questo, per la Nazionale maggiore, il CT sta valutando la convocazione di qualche sorpresa e di qualche ragazzo da "assicurarsi" prima che scelga qualche altra destinazione. Fra queste novità è attesa la convocazione anche del nuovo che avanza in casa Milan: Alphadjo Cissé.