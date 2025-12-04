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Portugal 2026 World Cup home kit PUMA
Angelica Daujotas

Maglie del Portogallo per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Dal campo all’oceano, la divisa casalinga del Portogallo 2026 incarna potenza marittima e passione nazionale.

Il Portogallo si prepara ai Mondiali 2026 in Nord America con una nuova divisa PUMA che unisce tradizione e innovazione. Il classico rosso intenso si rinnova con un design audace: onde che evocano l’Atlantico, simbolo della storia portoghese, attraversano la maglia. Dettagli verdi su colletto e bordi completano un look tradizionale e contemporaneo.

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Realizzata con la struttura ULTRAWEAVE di PUMA, garantisce leggerezza, velocità e comfort, identici a quelli della versione che Cristiano Ronaldo e la Seleção indosseranno a giugno. La versione Replica aderisce all’iniziativa RE: FIBRE, utilizzando almeno il 95% di scarti tessili riciclati e definendo un nuovo standard per il design circolare nel calcio.

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La divisa da trasferta è ancora top secret, ma si parla di un design contemporaneo che richiama il Portogallo con blu oceanico intenso, grafiche a contrasto e dettagli aerodinamici. Completano la collezione la maglia da portiere e la linea lifestyle, pronte a portare lo stile portoghese dal campo alla strada. Se la squadra ripeterà l’impresa del 2016, questa divisa diventerà un simbolo del torneo.

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    Divisa casalinga del Portogallo

    PUMA reinterpreta l’identità del Portogallo con una maglia home 2026 dal design ispirato all’Atlantico. Il rosso intenso è animato da onde grafiche che evocano il mare e le radici marittime del Paese. Dettagli verdi su colletto e maniche aggiungono contrasto e orgoglio nazionale.

    La versione Authentic usa il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA: leggero, traspirante e pensato per massimizzare la libertà di movimento. La Replica integra la tecnologia RE: FIBRE, con almeno il 95% di scarti tessili riciclati, per garantire sostenibilità senza rinunciare a comfort e stile. Ideale sia in campo sia nella vita di tutti i giorni, incarna la filosofia “por amor à camisola”.

    I prezzi seguono la struttura standard di PUMA per i Mondiali: maglie bambino da 60 £, adulto da 85 £ circa, a seconda di finiture e vestibilità.

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  • Divisa da trasferta del Portogallo

    La divisa da trasferta del Portogallo per il 2026 non è ancora stata presentata ufficialmente, ma le prime indiscrezioni suggeriscono un design contemporaneo che richiama i temi oceanici della divisa casalinga. Sebbene i dettagli siano ancora incerti, si parla di una palette raffinata e di un approccio grafico moderno, in netto contrasto con il classico rosso e verde della divisa casalinga. Se confermato, completerà la collezione dei Mondiali con un look dinamico e tra i più accattivanti del torneo.

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