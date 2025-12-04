Maglie del Portogallo per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

Il Portogallo si prepara ai Mondiali 2026 in Nord America con una nuova divisa PUMA che unisce tradizione e innovazione. Il classico rosso intenso si rinnova con un design audace: onde che evocano l’Atlantico, simbolo della storia portoghese, attraversano la maglia. Dettagli verdi su colletto e bordi completano un look tradizionale e contemporaneo.

Realizzata con la struttura ULTRAWEAVE di PUMA, garantisce leggerezza, velocità e comfort, identici a quelli della versione che Cristiano Ronaldo e la Seleção indosseranno a giugno. La versione Replica aderisce all’iniziativa RE: FIBRE, utilizzando almeno il 95% di scarti tessili riciclati e definendo un nuovo standard per il design circolare nel calcio.

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La divisa da trasferta è ancora top secret, ma si parla di un design contemporaneo che richiama il Portogallo con blu oceanico intenso, grafiche a contrasto e dettagli aerodinamici. Completano la collezione la maglia da portiere e la linea lifestyle, pronte a portare lo stile portoghese dal campo alla strada. Se la squadra ripeterà l’impresa del 2016, questa divisa diventerà un simbolo del torneo.

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