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Spence Doue PerisicGetty Images
Stefano Silvestri

Ma l'esterno destro dell'Inter? Perché non se ne parla più dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili

Calciomercato
Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913

I nerazzurri si sono visti sfuggire uno dopo l'altro due obiettivi e non hanno ancora sostituito Dumfries: cosa può succedere anche alla luce delle prestazioni di Diouf.

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La difesa, intanto, è parzialmente sistemata. "Parzialmente" perché l'arrivo all'Inter di John Stones non ne esclude un altro: magari quello di Cristian Romero, del Tottenham, altro obiettivo dichiarato per la retroguardia.

E poi c'è sempre l'altra questione principale in ballo: quella dell'esterno destro. Il famigerato esterno destro, il chiacchieratissimo Mister X che non si è ancora svelato. O meglio: che nemmeno esiste, per il momento. Tanto che i campioni d'Italia in carica non hanno ancora rimpiazzato Denzel Dumfries, trasferitosi al Real Madrid.

La questione è andata un po' morendo nelle ultime settimane. Nel senso che, dopo i mancati arrivi in serie di Marco Palestra e Anon Khalaili, dell'esterno destro quasi non si sta parlando. L'attenzione si è spostata appunto sulla difesa, su Stones e su Romero.

I motivi? Più di uno. Non solo legati al fatto che c'è ancora tutto il tempo del mondo, se è vero che il mercato estivo si chiuderà il 1° settembre.


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  • C'ERA SPENCE, MA...

    Inizialmente il nuovo preferito sembrava essere Djed Spence, pure lui del Tottenham. Altro elemento che conosce già la Serie A, avendoci giocato per sei mesi in prestito al Genoa.

    Durante i Mondiali l'Inter e gli Spurs si sono parlati, hanno provato a venirsi incontro. Ma alla fine Spence, a meno di sorprese, a Milano non arriverà. Anche se in Nord America - a sinistra, non a destra - si è rivelato una delle sorprese dell'Inghilterra che alla fine ha chiuso al terzo posto.

    Valorizzato, Spence se ne andrà dal Tottenham solamente in cambio di una trentina di milioni circa. Cifra che l'Inter ha deciso di non spendere per un giocatore che la convince solo parzialmente. E così, avanti un altro.

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  • GLI ALTRI

    Il nome di Spence non è l'unico entrato nell'orbita interista nelle ultime settimane, dopo il clamoroso dietrofront dell'operazione Khalaili. Ma nessuno, in un modo o nell'altro, ha convinto l'Inter come l'israeliano o come Palestra prima di lui.

    Questione di feeling, di caratteristiche, di convenienza economica. C'era Guela Doué, fratello di Desiré, che lo Strasburgo valuta più dei 20 milioni di cui si parlava inizialmente: troppi. C'era Givairo Read, che è stato proposto ma che è più che altro nei pensieri della Roma e pure del Nottingham Forest. Mentre il viola Dodô piace più al Napoli che ai nerazzurri. Solo smentite, infine, per quanto riguarda un possibile ritorno di Ivan Perisic.

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  • Andy Diouf InterGetty Images

    L'EXPLOIT DI DIOUF

    Parallelamente, l'Inter sta valutando con attenzione anche una questione interna: l'exploit di Andy Diouf come esterno destro di centrocampo, ruolo in cui è stato adattato da Chivu già nella stagione scorsa.

    Il francese ex Lens ha iniziato benissimo il precampionato, andando a segno quattro volte nelle prime due amichevoli: doppietta nella sgambata contro l'Aasen, super doppietta nel recupero nel primo impegno "vero" dei nerazzurri, in casa del Karlsruhe.

    "Ho questa pazza idea di farlo diventare un quinto - ha detto il tecnico in conferenza stampa a metà luglio - e in determinate partite ha fatto vedere belle cose con spensieratezza, coraggio, uno contro uno. Ha cambiato spesso le partite, come nella semifinale con il Como, dove ha creato caos nella loro organizzazione difensiva. Lo ha fatto spesso quando è stato inserito da quinto. Non voglio togliergli certezze, quindi dovrò essere bravo a insegnargli determinate cose. Abbiamo uno staff preparato per questo, poi in certe partite sarà accontentato anche da mezzala. A me ora piace da quinto, ha caratteristiche che ci mancano”.

    Diouf non ha mai nascosto di preferire appunto il ruolo di mezzala, come accennato da Chivu. Ma in quella posizione di campo c'è affollamento. Intanto sta facendo bene da esterno e l'Inter andrà avanti così, perlomeno in amichevole.

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  • CHIVU: "SERVE PAZIENZA"

    Alla vigilia dell'amichevole contro il Manchester City, proprio Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa. E ha parlato non solo dell'imminente remake della finale di Champions League del 2023, ma anche di mercato.

    "La società sa come la penso: ci servono giocatori che alzino il livello”ha detto l'allenatore romeno, riferendosi alle zone di campo in cui i nerazzurri hanno ancora bisogno di un ritocco.

    Allo stesso tempo, però, "serve pazienza, perché il mercato è lungo. Sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità. La squadra è già competitiva, però bisogna prendere giocatori importanti per crescere. Siamo tutti bravi a vedere dove manca qualcosa”.

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  • COSA FARÀ L'INTER

    Alla luce di tutto questo, è facile intuire come la calma apparente che circonda la Milano nerazzurra preannunci una possibile tempesta per quanto riguarda proprio il ruolo dell'esterno destro ancora vacante.

    Diouf sta convincendo, ma l'anno scorso ha giocato a sprazzi e continua a sentirsi una mezzala. E intanto il titolare è Luis Henrique, che - rendimento alla mano - rappresenta in questo momento un netto downgrade rispetto a Dumfries.

    Un nuovo esterno, insomma, a meno di sorprese l'Inter lo prenderà. Quando? Appena si presenterà l'opportunità giusta, sia in termini qualitativi che economici. Magari a metà agosto, magari sul finire del mercato. Anche se con Diouf si sta sentendo un po' meno scoperta su quella fascia.

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