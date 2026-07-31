Ma l'esterno destro dell'Inter? Perché non se ne parla più dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili

La difesa, intanto, è parzialmente sistemata. "Parzialmente" perché l'arrivo all'Inter di John Stones non ne esclude un altro: magari quello di Cristian Romero, del Tottenham, altro obiettivo dichiarato per la retroguardia.
E poi c'è sempre l'altra questione principale in ballo: quella dell'esterno destro. Il famigerato esterno destro, il chiacchieratissimo Mister X che non si è ancora svelato. O meglio: che nemmeno esiste, per il momento. Tanto che i campioni d'Italia in carica non hanno ancora rimpiazzato Denzel Dumfries, trasferitosi al Real Madrid.
La questione è andata un po' morendo nelle ultime settimane. Nel senso che, dopo i mancati arrivi in serie di Marco Palestra e Anon Khalaili, dell'esterno destro quasi non si sta parlando. L'attenzione si è spostata appunto sulla difesa, su Stones e su Romero.
I motivi? Più di uno. Non solo legati al fatto che c'è ancora tutto il tempo del mondo, se è vero che il mercato estivo si chiuderà il 1° settembre.
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