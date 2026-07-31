Ma l'esterno destro dell'Inter? Perché non se ne parla più dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili

Parallelamente, l'Inter sta valutando con attenzione anche una questione interna: l'exploit di Andy Diouf come esterno destro di centrocampo, ruolo in cui è stato adattato da Chivu già nella stagione scorsa.

Il francese ex Lens ha iniziato benissimo il precampionato, andando a segno quattro volte nelle prime due amichevoli: doppietta nella sgambata contro l'Aasen, super doppietta nel recupero nel primo impegno "vero" dei nerazzurri, in casa del Karlsruhe.

"Ho questa pazza idea di farlo diventare un quinto - ha detto il tecnico in conferenza stampa a metà luglio - e in determinate partite ha fatto vedere belle cose con spensieratezza, coraggio, uno contro uno. Ha cambiato spesso le partite, come nella semifinale con il Como, dove ha creato caos nella loro organizzazione difensiva. Lo ha fatto spesso quando è stato inserito da quinto. Non voglio togliergli certezze, quindi dovrò essere bravo a insegnargli determinate cose. Abbiamo uno staff preparato per questo, poi in certe partite sarà accontentato anche da mezzala. A me ora piace da quinto, ha caratteristiche che ci mancano”.

Diouf non ha mai nascosto di preferire appunto il ruolo di mezzala, come accennato da Chivu. Ma in quella posizione di campo c'è affollamento. Intanto sta facendo bene da esterno e l'Inter andrà avanti così, perlomeno in amichevole.