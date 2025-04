Lumezzane-Padova dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L’ultima giornata del girone A di Serie C NOW: il Padova deve fare un punto per festeggiare la promozione. Formazioni, canale tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Un punto per la festa. Il Padova si prepara alla giornata numero 38 del girone A di Serie C NOW: la squadra di Matteo Andreoletti giocherà a Lumezzane l’ultimo turno, con ancora due lunghezze di vantaggio sul Vicenza. Al Saleri, dunque, basta un punto: i veneti sono in vantaggio negli scontri diretti e con un pari a Lumezzane festeggerebbero la promozione. Di contro, invece, la squadra di Paci ha già messo in ghiaccio la salvezza. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.