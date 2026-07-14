Nonostante l’eliminazione ai quarti di finale, il torneo nordamericano ha segnato una svolta nella carriera dell’attaccante. Haaland ha brillato, trascinando la Norvegia e confrontandosi con l’élite mondiale.

Le sue sette reti hanno rafforzato la sua fama mondiale e segnato il suo percorso. Come riportato dall’Associated Press, Haaland ha confessato: «Onestamente, penso che questo abbia cambiato la mia vita».