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TOPSHOT-NORWAY-FBL-WC-2026AFP
Adhe Makayasa

Lo strano souvenir di Erling Haaland: un procione imbalsamato da 750 dollari

E. Haaland
Norvegia
Coppa del Mondo
Manchester City

Erling Haaland ha divertito i tifosi portando a Oslo un procione imbalsamato da 750 dollari, dopo l’eliminazione della Norvegia dai Mondiali 2026. L’attaccante del Manchester City ha mostrato il souvenir, comprato in un negozio western in Texas, all’atterraggio in Scandinavia.

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  • Haaland porta con sé uno strano souvenir

    Il calciatore norvegese è stato visto atterrare a Oslo con un souvenir insolito: un procione imbalsamato che stringe una bottiglia di whisky. L’attaccante 25enne era appena tornato in patria dopo l’eliminazione ai Mondiali, fermato ai quarti dall’Inghilterra con un 2-1. Il trofeo, acquistato per 750 dollari da Wild Bill’s Western Store a Dallas, ha subito scatenato i social.



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  • NORWAY-FBL-WC-2026AFP

    L'attaccante scherza sul procione

    Dall’account X, l’attaccante del Manchester City ha ironizzato sul suo nuovo souvenir, diventato virale appena sceso dall’aereo: «Mi ha seguito fino a casa».

    Su Instagram ha poi chiesto ai fan di scegliere un nome per l’animale con un sondaggio: «Cowboy», «Ranger», «TEX» o «R.O.W.».

    Poi ha salutato gli Stati Uniti dopo l’avventura della Norvegia: «È stata una bella avventura, grazie per averla resa speciale».

    In un altro post con un selfie ha aggiunto: «Addio Stati Uniti, è stata un’esperienza emozionante».

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  • "Questo mi ha cambiato la vita"

    Nonostante l’eliminazione ai quarti di finale, il torneo nordamericano ha segnato una svolta nella carriera dell’attaccante. Haaland ha brillato, trascinando la Norvegia e confrontandosi con l’élite mondiale.

    Le sue sette reti hanno rafforzato la sua fama mondiale e segnato il suo percorso. Come riportato dall’Associated Press, Haaland ha confessato: «Onestamente, penso che questo abbia cambiato la mia vita».

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  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Cosa riserva il futuro a Haaland?

    Dopo una meritata vacanza, Haaland tornerà presto al ritiro del City per prepararsi alla nuova stagione di Premier League e Champions League.

    Il nuovo tecnico del City, Enzo Maresca, si augura che la sua precisione mondiale si trasferisca senza pause alle gare di club, con i Citizens pronti a puntare a nuovi trofei nella prossima stagione.

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