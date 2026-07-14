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Lo strano souvenir di Erling Haaland: un procione imbalsamato da 750 dollari
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Haaland porta con sé uno strano souvenir
Il calciatore norvegese è stato visto atterrare a Oslo con un souvenir insolito: un procione imbalsamato che stringe una bottiglia di whisky. L’attaccante 25enne era appena tornato in patria dopo l’eliminazione ai Mondiali, fermato ai quarti dall’Inghilterra con un 2-1. Il trofeo, acquistato per 750 dollari da Wild Bill’s Western Store a Dallas, ha subito scatenato i social.
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L'attaccante scherza sul procione
Dall’account X, l’attaccante del Manchester City ha ironizzato sul suo nuovo souvenir, diventato virale appena sceso dall’aereo: «Mi ha seguito fino a casa».
Su Instagram ha poi chiesto ai fan di scegliere un nome per l’animale con un sondaggio: «Cowboy», «Ranger», «TEX» o «R.O.W.».
Poi ha salutato gli Stati Uniti dopo l’avventura della Norvegia: «È stata una bella avventura, grazie per averla resa speciale».
In un altro post con un selfie ha aggiunto: «Addio Stati Uniti, è stata un’esperienza emozionante».
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"Questo mi ha cambiato la vita"
Nonostante l’eliminazione ai quarti di finale, il torneo nordamericano ha segnato una svolta nella carriera dell’attaccante. Haaland ha brillato, trascinando la Norvegia e confrontandosi con l’élite mondiale.
Le sue sette reti hanno rafforzato la sua fama mondiale e segnato il suo percorso. Come riportato dall’Associated Press, Haaland ha confessato: «Onestamente, penso che questo abbia cambiato la mia vita».
- Getty Images Sport
Cosa riserva il futuro a Haaland?
Dopo una meritata vacanza, Haaland tornerà presto al ritiro del City per prepararsi alla nuova stagione di Premier League e Champions League.
Il nuovo tecnico del City, Enzo Maresca, si augura che la sua precisione mondiale si trasferisca senza pause alle gare di club, con i Citizens pronti a puntare a nuovi trofei nella prossima stagione.
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