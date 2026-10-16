Lo strano sabato di Matteo Darmian: debutto al Dall’Ara contro la “sua” Inter

Il campionato italiano ha riabbracciato uno dei difensori più affidabili e costanti degli ultimi anni.

Dopo aver concluso la sua importante avventura a Milano, sponda Inter, e aver vissuto una parentesi di tre mesi nella lista degli svincolati, Matteo Darmian è finito al Bologna, squadra con cui ha debuttato nella vittoriosa trasferta di Lecce.

Il valore del classe 1989 è ancora alto e riconosciuto e per questo gli emiliani hanno deciso di puntarci, oltre che per via dell’emergenza difensiva vissuta dalla retroguardia di Palladino.







