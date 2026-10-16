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imago-sport-1084436790.jpgItaly Photo Press
Matteo Occhiuto

Lo strano sabato di Matteo Darmian: debutto al Dall’Ara contro la “sua” Inter

Serie A
Bologna vs Inter
M. Darmian
Inter
Bologna

Il terzino pronto alla prima nel suo nuovo stadio, il Bologna di Palladino si affida a lui nel big match contro l’Inter.

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Il campionato italiano ha riabbracciato uno dei difensori più affidabili e costanti degli ultimi anni.

Dopo aver concluso la sua importante avventura a Milano, sponda Inter, e aver vissuto una parentesi di tre mesi nella lista degli svincolati, Matteo Darmian è finito al Bologna, squadra con cui ha debuttato nella vittoriosa trasferta di Lecce.

Il valore del classe 1989 è ancora alto e riconosciuto e per questo gli emiliani hanno deciso di puntarci, oltre che per via dell’emergenza difensiva vissuta dalla retroguardia di Palladino. 


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  • PERCHÈ IL BOLOGNA HA PRESO DARMIAN

    Il Bologna, infatti, ha perso Emil Holm per un infortunio, costringendo la società ad agire di urgenza. La scelta è ricaduta immediatamente sul profilo dell'ex Manchester United, considerato l'elemento ideale per coprire il vuoto sulla corsia destra grazie alla sua innata duttilità che, all’occorrenza, lo potrebbe portare a giocare da centrale. 


  • DEBUTTO IMMEDIATO

    Senza risentire minimamente dei mesi trascorsi ad allenarsi da solo, Darmian si è presentato in ottima forma a Casteldebole. La sua condizione era buona a tal punto che Palladino l’ha schierato immediatamente titolare nella scorsa trasferta contro il Lecce. Giocando tutti i 90 minuti del match del Dall’Ara, ha contribuito attivamente alla vittoria per 2-1 del Bologna, bagnando l'esordio con una prestazione solida caratterizzata da grande attenzione in fase di non possesso.

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  • PERCHÈ IL BOLOGNA HA PRESO DARMIAN

    Il destino ha, poi, voluto che il debutto di Darmian al Dall’Ara cadesse in un pomeriggio molto particolare. Sabato, infatti, i rossoblu sfideranno l’Inter, rendendo l’ex United e Toro grande ex di giornata. Inevitabile, dunque, che possano esserci in serbo per lui grandi emozioni, fra quelle di rivedere tanti ex compagni e trovarsi di fronte al suo nuovo pubblico. 

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  • Matteo Darmian InterGetty Images

    I NUMERI DI DARMIAN IN NERAZZURRO

    Darmian, all’Inter, ha giocato per sei stagioni, collezionando 218 presenze complessive e 13 gol, tra cui le storiche reti-scudetto del 2021 contro Cagliari e Verona. Darmian ritrova i nerazzurri da ex dopo aver arricchito il proprio palmarès con ben 9 trofei: 3 Scudetti (2020/21, 2023/24 e 2025/26), 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, che lo hanno consacrato come uno dei pilastri più vincenti del ciclo interista

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17 ott 2026

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