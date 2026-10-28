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Noslin Sassuolo LazioGetty Images
Stefano Silvestri

"Lo preferisco esterno", poi la svolta: come Noslin è diventato il 9 ideale della Lazio di Gattuso

Serie A
Lazio vs Cagliari
Lazio
Cagliari
T. Noslin

L'olandese veniva considerato dall'allenatore un'alternativa a Zaccagni sulla sinistra, ma ben presto si è preso il posto da centravanti. Fino alla doppietta da urlo col Sassuolo.

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Ha tanti uomini copertina, questa Lazio. Impossibile sceglierne solo uno. Rino Gattuso, volendo: lui sì. Ma in campo è una sorta di "tutti per uno, uno per tutti". Con poche stelle più luccicanti delle altre.

Non dovrebbe esserlo, almeno nell'opinione generale, Tijjani Noslin. Ma il campo sta dicendo ben altro: sta raccontando, ad esempio, che la Lazio e Gattuso hanno trovato un 9 ideale completamente inatteso, sorprendente, uno di quelli su cui in pochi avrebbero scommesso anche solo un centesimo in questo senso.

La doppietta in casa del Sassuolo, quei due destri da fuori così diversi l'uno dall'altro ma entrambi così pregevoli, non ha fatto altro che aggiungere una sorta di (doppia) ciliegina. Perché la torta, in fondo, già c'era.


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  • COSA FA NOSLIN PER LA LAZIO

    La torta è tutto il contorno, ma al contempo è l'elemento principale. Perché è impossibile non notare tutto quel che Noslin fa per la Lazio, anche se non tutti riescono ad apprezzarlo a un primo impatto.

    L'ex veronese è un attaccante di movimento che in carriera ha fatto un po' di tutto: l'esterno, la seconda punta, il 9. Gattuso lo sta utilizzando proprio in quest'ultima posizione, perché in lui ha visto le caratteristiche ideali per sviluppare il proprio gioco nella Capitale.

    Noslin lavora in maniera costante e assidua per la squadra. Sia che segni sia che rimanga a secco, raramente il suo contributo è negativo. Corre lungo tutto il fronte offensivo, rientra a pressare, gioca per gli inserimenti dei compagni e in primis delle mezzali Taylor e Frattesi, entrambi importantissimi in questo avvio di stagione. In due parole: sa sacrificarsi.

    Per dire: qualche settimana fa la Lazio ha battuto il Monza, conquistando una delle sue tante vittorie. Noslin non ha segnato, ma si è rivelato lo stesso prezioso nell'assist e ha fatto espellere Lucchesi non dandosi per vinto su un pallone apparentemente perduto, una delle sue specialità. Alla fine è stato uno dei migliori, se non l'MVP, di quella partita. Proprio come è stato l'MVP a Reggio Emilia. In questo caso, per un altro motivo.


  • "LO PREFERISCO ESTERNO". POI...

    E dire che Gattuso, nelle sue prime settimane alla Lazio, aveva un'idea ben diversa di Noslin: l'ex commissario tecnico della Nazionale dichiarava senza mezzi termini di preferirlo esterno offensivo nel tridente, non centravanti, non vedendo in lui i tratti ideali per sorreggere un intero reparto.

    "Può fare tutto, ha balistica - diceva in conferenza stampa a metà agosto - Secondo me rende meglio quando parte più largo, lo ha fatto l’anno scorso. Non è pulitissimo, ma può fare anche l’attaccante e giocare sotto punta. Ma mi piace di più da esterno".

    L'idea, insomma, era quella di far fare a Noslin il vice Zaccagni. Oppure il vice Isaksen, perché l'olandese ha giocato spesso e volentieri anche a destra in carriera. Quei posti, oggi, sono occupati da altri due elementi: Gudmundsson dall'altra, in attesa che torni in campo dall'infortunio, e Cancellieri dall'altra.

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  • L'ANNOSA QUESTIONE DEL 9

    A portare Noslin a stabilizzarsi nel ruolo di centravanti, poi, è tutto quel che è successo negli ultimi mesi in quel ruolo. Sia a livello di campo che di mercato.

    Non è un mistero che la Lazio abbia cercato per settimane il profilo ideale a cui consegnare la maglia numero 9. Il sogno era Mauro Icardi, anche dopo la conclusione della finestra estiva. Bamba Dieng è stato a un passo, prima del dietrofont alle visite. E alla fine è arrivato Andrea Pinamonti. In teoria, lo scontato titolare del ruolo.

    Solo che Pinamonti ha iniziato con il freno a mano la propria avventura romana: è sceso in campo dall'inizio solo una volta, alla terza giornata contro l'Udinese, ed è stato frenato da qualche problemino fisico che gli ha impedito di giocarsi concretamente il posto con Noslin.

    Il resto lo ha fatto il collega, che si è preso la chance da Gattuso e se l'è tenuta strettissima. Il suo modo di giocare si è rivelato ideale per l'ex ct, tanto che l'idea di tornare a fare l'esterno è ora lontanissima. Mentre Pinamonti, che ha caratteristiche diverse ed è più una prima punta nominale, è oggi una seconda scelta a tutti gli effetti.

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  • "UNO COSÌ TI METTE SEMPRE PENSIERO"

    Noslin non ha segnato moltissimo fin qui: quattro volte. L'ultima prima della doppietta del Mapei Stadium era stata a Venezia, a metà settembre. Ma come detto, in questi casi può anche essere un dettaglio: si tratta di un giocatore fondamentale per la Lazio capolista del campionato.

    “Ho sempre creduto nelle mie qualità - ha detto Noslin a DAZN dopo la trionfale serata col Sassuolo - Gattuso ha creduto in me sin dall’inizio. Devo ringraziare il mister, ma in questo momento alla Lazio meritano tutti fiducia".

    Lo stesso Gattuso, invece, ha battuto sul tasto del lavoro di Noslin, spiegando che "non sono contento perché fa goal. Fa pressione, un giocatore così ti mette sempre pensiero. Non dobbiamo mollare su questo aspetto". Appunto.

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