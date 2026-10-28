"Lo preferisco esterno", poi la svolta: come Noslin è diventato il 9 ideale della Lazio di Gattuso

Ha tanti uomini copertina, questa Lazio. Impossibile sceglierne solo uno. Rino Gattuso, volendo: lui sì. Ma in campo è una sorta di "tutti per uno, uno per tutti". Con poche stelle più luccicanti delle altre.
Non dovrebbe esserlo, almeno nell'opinione generale, Tijjani Noslin. Ma il campo sta dicendo ben altro: sta raccontando, ad esempio, che la Lazio e Gattuso hanno trovato un 9 ideale completamente inatteso, sorprendente, uno di quelli su cui in pochi avrebbero scommesso anche solo un centesimo in questo senso.
La doppietta in casa del Sassuolo, quei due destri da fuori così diversi l'uno dall'altro ma entrambi così pregevoli, non ha fatto altro che aggiungere una sorta di (doppia) ciliegina. Perché la torta, in fondo, già c'era.
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