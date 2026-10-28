"Lo preferisco esterno", poi la svolta: come Noslin è diventato il 9 ideale della Lazio di Gattuso

La torta è tutto il contorno, ma al contempo è l'elemento principale. Perché è impossibile non notare tutto quel che Noslin fa per la Lazio, anche se non tutti riescono ad apprezzarlo a un primo impatto.

L'ex veronese è un attaccante di movimento che in carriera ha fatto un po' di tutto: l'esterno, la seconda punta, il 9. Gattuso lo sta utilizzando proprio in quest'ultima posizione, perché in lui ha visto le caratteristiche ideali per sviluppare il proprio gioco nella Capitale.

Noslin lavora in maniera costante e assidua per la squadra. Sia che segni sia che rimanga a secco, raramente il suo contributo è negativo. Corre lungo tutto il fronte offensivo, rientra a pressare, gioca per gli inserimenti dei compagni e in primis delle mezzali Taylor e Frattesi, entrambi importantissimi in questo avvio di stagione. In due parole: sa sacrificarsi.

Per dire: qualche settimana fa la Lazio ha battuto il Monza, conquistando una delle sue tante vittorie. Noslin non ha segnato, ma si è rivelato lo stesso prezioso nell'assist e ha fatto espellere Lucchesi non dandosi per vinto su un pallone apparentemente perduto, una delle sue specialità. Alla fine è stato uno dei migliori, se non l'MVP, di quella partita. Proprio come è stato l'MVP a Reggio Emilia. In questo caso, per un altro motivo.



