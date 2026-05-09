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Stefano Silvestri

Lecce matematicamente salvo alla 36ª giornata se: le combinazioni tra la partita contro la Juventus e Cremonese-Pisa

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Lecce
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Lecce vs Juventus
Cremonese

Il Lecce può conquistare l'aritmetica salvezza già alla trentaseiesima giornata, a due turni dalla fine: cosa deve accadere tra l'anticipo con la Juventus e la sfida della Cremonese col Pisa.

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Lo scatto forse decisivo si è verificato nella scorsa giornata: il Lecce si è imposto in casa del Pisa, mentre la Cremonese è rimasta in un tunnel lunghissimo e buio perdendo anche contro la Lazio allo Zini.

Il Lecce si è così portato a +4 sul terzultimo posto occupato proprio dalla Cremonese. E, di fatto, ha iniziato a costruirsi un pezzo di salvezza nel duello contro i grigiorossi.

Ma cosa serve alla formazione di Di Francesco per conquistare aritmeticamente la permanenza in Serie A già in questo weekend? Le combinazioni tra l'anticipo di stasera contro la Juventus e il risultato della Cremonese contro il Pisa.

  • LA CLASSIFICA DI SERIE A

    Questa è la classifica della Serie A per quanto riguarda Lecce e Cremonese, ovvero le due squadre che in questo momento stanno duellando per evitare di far compagnia in B al Verona e al Pisa, già retrocesse:

    17. Lecce 32 punti

    18. Cremonese 28 punti

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  • LECCE SALVO ALLA 36ª GIORNATA SE...

    -Batte la Juventus e la Cremonese perde contro il Pisa

    Il Lecce non può conquistare l'aritmetica salvezza già contro la Juventus, ma dovrà attendere il risultato di Cremonese-Pisa. I giallorossi dovranno infatti battere i bianconeri e sperare che i grigiorossi perdano in casa domenica pomeriggio. Con qualsiasi altro risultato, ogni discorso verrà necessariamente rinviato alla prossima o alle prossime giornate.

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  • COSA SUCCEDE SE IL LECCE VINCE E LA CREMONESE PERDE

    In caso di vittoria del Lecce contro la Juventus, e poi di sconfitta della Cremonese contro il Pisa fanalino di coda del campionato, i salentini si porterebbero infatti a +7 sul terzultimo posto dei grigiorossi al termine della trentaseiesima giornata.

    Considerando come le giornate rimanenti prima della conclusione del campionato saranno poi solamente due, con appena sei punti in palio, ecco che con questo scenario scatterebbe la matematica.

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