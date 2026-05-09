Lecce matematicamente salvo alla 36ª giornata se: le combinazioni tra la partita contro la Juventus e Cremonese-Pisa

Lo scatto forse decisivo si è verificato nella scorsa giornata: il Lecce si è imposto in casa del Pisa, mentre la Cremonese è rimasta in un tunnel lunghissimo e buio perdendo anche contro la Lazio allo Zini.

Il Lecce si è così portato a +4 sul terzultimo posto occupato proprio dalla Cremonese. E, di fatto, ha iniziato a costruirsi un pezzo di salvezza nel duello contro i grigiorossi.

Ma cosa serve alla formazione di Di Francesco per conquistare aritmeticamente la permanenza in Serie A già in questo weekend? Le combinazioni tra l'anticipo di stasera contro la Juventus e il risultato della Cremonese contro il Pisa.