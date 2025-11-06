Le scintille tra Saelemaekers e la Roma svelate da BordoCam di DAZN: "Perché fai le pagliacciate?", "Vatti a prendere le coccole"

Poi, però, le smancerie hanno lasciato il passo alla tensione. Il primo episodio accade al minuto 73: Saelemaekers contiene bene Wesley sul fondo e, col brasiliano a terra, prima lo guarda storto e poi lo scavalca come fece il cestista Allen Iverson nel 2001.

Passano pochi istanti e il duello si ripete, questa volta nei pressi del centrocampo. Solo che è Wesley a commettere fallo su Saelemaekers. Il quale, di rimando, prima lo sfida con la lingua di fuori e poi cerca il duello fisico, venendo prima portato via da Gabbia e poi abbracciato dal solito Allegri in versione papà e saggio.

In quel momento si avvicina all'area tecnica dell'allenatore del Milan anche Paulo Dybala, altra vecchia conoscenza di Allegri. Il quale rimprovera l'amico Saelemaekers, con cui l'anno scorso condivideva lo spogliatoio: "Alex, ma perché fai le pagliacciate?".