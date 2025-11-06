Pubblicità
Le scintille tra Saelemaekers e la Roma svelate da BordoCam di DAZN: "Perché fai le pagliacciate?", "Vatti a prendere le coccole"

Il belga del Milan si è reso protagonista di più di un episodio di nervosismo nella parte finale della gara. E i suoi ex compagni alla Roma lo hanno rimproverato.

Milan-Roma, giocata domenica sera, è stata tensione pura. Non solo per il risultato in bilico fino alla fine, con tanto di rigore parato da Maignan a Dybala nei minuti conclusivi della sfida, ma anche per qualche episodio di nervosismo tra i calciatori in campo.

Il protagonista principale è stato Alexis Saelemaekers, ex della partita, elettrico come sempre palla al piede ma anche negli atteggiamenti. Tanto da prendersela anche con l'arbitro Guida per un calcetto che quest'ultimo gli ha rifilato proprio dopo il rigore sbagliato da Dybala.

DAZN, attraverso il consueto contenuto "BordoCam", ha quindi svelato i retroscena e diversi dialoghi avvenuti tra i giocatori in campo in occasione di uno dei principali episodi di nervosismo: quello del 74', in cui il protagonista è stato ancora una volta Saelemaekers ma assieme al romanista Wesley.

  • L'ABBRACCIO ALLEGRI-SOULÉ

    Prima, ovvero nel primo tempo, c'è stato però spazio anche per un momento di tenerezza: un abbraccio tra Matias Soulé e Massimiliano Allegri, ovvero l'allenatore che lo ha fatto esordire in Serie A ai tempi della Juventus.

    Soulé nella parte iniziale della gara ha giocato proprio nei pressi delle due panchine: quella di Gasperini, ma anche quella di Allegri. E ha approfittato di un istante in cui la palla era lontana per portarsi rapidamente verso quest'ultimo e salutarlo calorosamente.

    "Ciao Mati", ha detto l'allenatore del Milan a Soulé, prima di stringerlo in un abbraccio quasi paterno. Poi il mancino è tornato a concentrarsi sul campo, anche se con esiti non indimenticabili.

    "MA PERCHÉ FAI LE PAGLIACCIATE?"

    Poi, però, le smancerie hanno lasciato il passo alla tensione. Il primo episodio accade al minuto 73: Saelemaekers contiene bene Wesley sul fondo e, col brasiliano a terra, prima lo guarda storto e poi lo scavalca come fece il cestista Allen Iverson nel 2001.

    Passano pochi istanti e il duello si ripete, questa volta nei pressi del centrocampo. Solo che è Wesley a commettere fallo su Saelemaekers. Il quale, di rimando, prima lo sfida con la lingua di fuori e poi cerca il duello fisico, venendo prima portato via da Gabbia e poi abbracciato dal solito Allegri in versione papà e saggio.

    In quel momento si avvicina all'area tecnica dell'allenatore del Milan anche Paulo Dybala, altra vecchia conoscenza di Allegri. Il quale rimprovera l'amico Saelemaekers, con cui l'anno scorso condivideva lo spogliatoio: "Alex, ma perché fai le pagliacciate?".

  • "VATTI A PRENDERE LE COCCOLE"

    Bryan Cristante, un altro che ha esordito con Allegri e che di Saelemaekers è stato compagno di squadra nell'anno del belga alla Roma, osserva tutto a distanza. Non si avvicina troppo alla zona del parapiglia, ma urla lo stesso qualcosa all'avversario.

    Che cosa? Un'altra frase svelata da DAZN all'interno di BordoCam: "Vatti a prendere le coccole". Quelle di Allegri, appunto. Il tutto prima che Saelemaekers gli passi accanto e urli più volte per darsi la carica: "Andiamo! Andiamo!".

  • LA STRETTA DI MANO CON HERMOSO

    Tutto si chiude poco dopo: Wesley è stato ammonito, Saelemaekers si tranquillizza e a sua volta si allontana dall'avversario e dalla zona più calda. Sulla propria strada incontra Mario Hermoso, pure lui compagno alla Roma nel 2024/2025 anche se solo per metà stagione.

    Stavolta niente scintille: Saelemaekers ed Hermoso si danno la mano siglando la pace e tutto finisce lì. Almeno fino a quando il belga incrocerà il piede destro dell'arbitro Guida nell'area di rigore del Milan, prendendosela e non poco per il suo calcetto malandrino.

