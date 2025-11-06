Le scintille tra Saelemaekers e la Roma svelate da BordoCam di DAZN: "Perché fai le pagliacciate?", "Vatti a prendere le coccole"

Milan-Roma, giocata domenica sera, è stata tensione pura. Non solo per il risultato in bilico fino alla fine, con tanto di rigore parato da Maignan a Dybala nei minuti conclusivi della sfida, ma anche per qualche episodio di nervosismo tra i calciatori in campo.
Il protagonista principale è stato Alexis Saelemaekers, ex della partita, elettrico come sempre palla al piede ma anche negli atteggiamenti. Tanto da prendersela anche con l'arbitro Guida per un calcetto che quest'ultimo gli ha rifilato proprio dopo il rigore sbagliato da Dybala.
DAZN, attraverso il consueto contenuto "BordoCam", ha quindi svelato i retroscena e diversi dialoghi avvenuti tra i giocatori in campo in occasione di uno dei principali episodi di nervosismo: quello del 74', in cui il protagonista è stato ancora una volta Saelemaekers ma assieme al romanista Wesley.