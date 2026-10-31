Le scelte di Chivu hanno inciso sul Derby? Cosa ha detto ai nerazzurri Milan-Inter

Pochi secondi dopo l'80' Chivu, dopo un importante e intenso dialogo con Aleksandar Kolarov, decide di far entrare Dimarco, ma anche e soprttutto Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. È tardi, tutti rimangono spiazzati. Serviva più peso prima, pensano i presenti, gli assenti e quelli da casa.

Solo dopo il triplice fischio Barella, ai microfoni di Sky e DAZN, svelerà la condizione emergenziale che ha dovuto vivere l'Inter in attacco.

"Eravamo in emergenza davanti perché non c’è Lautaro. Pio ha avuto la febbre in settimana, Bonny ha giocato oggi con 39 di febbre".

Poi aggiunge: "Marcus era lì da solo, certo, dovevamo aiutarlo di più...", e questo è un punto importante. Non è la prima volta che i nerazzurri si mostrano senza troppe soluzioni alternative alle trovate difensive avversarie.

Ci si appella spesso al cinismo che serve in condizioni difficili (intorno al 56' Carlos Augusto ha una chance per riaprire la partita, ma la sciupa da pochi metri), ma la storia di questo Derby di Milano è stata scritta soprattutto con l'inchiostro del carattere e dell'atteggiamento.

La partenza del Milan ha inciso, la mancata reazione dell'Inter all'inizio del secondo tempo pure: la notte della ripartenza simbolica di Ruben Amorim coincide con quella dei dubbi, di un approccio difficile da spiegare e della prima sconfitta in campionato della formazione di Cristian Chivu. E dei suoi esperimenti. Forse affascinanti, ma non riusciti.