Le scelte di Chivu hanno inciso sul Derby? Cosa ha detto ai nerazzurri Milan-Inter

La narrazione della "Pazza Inter" è romantica almeno quanto rischiosa: tutte le grandi rimonte, le partite rimesse in piedi con rabbia e orgoglio, le gare decise con il cuore, nascondono lati negativi che di solito finiscono in sala video, lontano da occhi indiscreti, coperte dal risultato. E quando questo non c'è è inevitabile vedere le crepe di un progetto che, almeno nel Derby contro il Milan, si è inceppato.
Facile parlare dopo, direte voi. Il ruolo di Cristian Chivu è anche quello di prendere decisioni impopolari, a volte: provare, sperimentare. È evidente che le scelte destinate alla gara di San Siro non hanno funzionato.
Ma è stato solo questo a decidere il Derby? L'Inter ha perso (di nuovo) contro il Milan perché il suo allenatore ha sbagliato la formazione iniziale? Proviamo a riepilogare quanto ci ha raccontato la serata del Meazza.