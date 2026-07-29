Le nuove regole della Serie A 2026/27: VAR per i calci d'angolo, niente rosso automatico per la mano davanti alla bocca

Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, Roberto Mancini e Claudio Ranieri (ai quali potrebbe aggiungersi anche Gianfranco Zola). Saranno loro a provare a rilanciare il nostro movimento, lavorando a stretto contatto con i club che nel week end del 22-23 agosto inizieranno il nuovo campionato. La Serie A 2026/27 è alle porte, meno di un mese e si riparte. Proprio durante il Consiglio Federale di martedì scorso, al termine del quale Giovanni Malagò ha annunciato le nomine di Mancini ct e Ranieri dt, si è parlato anche di alcune novità da introdurre da questa stagione in Italia.