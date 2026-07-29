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Francesco Guerrieri

Le nuove regole della Serie A 2026/27: VAR per i calci d'angolo, niente rosso automatico per la mano davanti alla bocca

Serie A
Calciomercato

Tutte le novità regolamentari del nuovo campionato che partirà il week end del 22-23 agosto

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Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, Roberto Mancini e Claudio Ranieri (ai quali potrebbe aggiungersi anche Gianfranco Zola). Saranno loro a provare a rilanciare il nostro movimento, lavorando a stretto contatto con i club che nel week end del 22-23 agosto inizieranno il nuovo campionato. La Serie A 2026/27 è alle porte, meno di un mese e si riparte. Proprio durante il Consiglio Federale di martedì scorso, al termine del quale Giovanni Malagò ha annunciato le nomine di Mancini ct e Ranieri dt, si è parlato anche di alcune novità da introdurre da questa stagione in Italia.

  • Malagò Grafica

    LE NUOVE REGOLE PER TUTTI

    Alcune sono già stata sperimentate durante l'ultimo Mondiale e introdotte in tutti i campionati: per contrastare le perdite di tempo, se l'arbitro ritiene che una rimessa laterale o un rinvio dal fondo vengono volutamente ritardati fa partire un countdown di cinque secondi con il braccio alzato, al termine del quale la rimessa laterale viene invertita e il rinvio dal fondo diventa un calcio d'angolo per gli avversari. Durante una sostituzione, il giocatore che esce ha 10 secondi per lasciare il campo, altrimenti il subentrante non può entrare fino alla prima interruzione successiva ad almeno un minuto di gioco.


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    COME CAMBIA IL VAR IN SERIE A

    Altre regole erano a discrezione di ogni federazione, e quella italiana ha deciso di introdurne due su tre. Dalla prossima Serie A il Var può intervenire per revocare un calcio d'angolo assegnato in modo errato, si tratterà di un silent check al termine di errori oggettivi. Rispetto al passato il Var può richiamare l'arbitro anche per annullare una rete segnata dopo un'irregolarità commessa a gioco fermo da un giocatore della squadra che ha segnato: può succedere, per esempio, in caso di trattenuta durante una mischia o un blocco su portieri o difensori avversari.


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  • Almiron Turchia Paraguay Getty GOAL

    LA NORMA A DISCREZIONE DELL'ARBITRO

    La regola che rimarrà a discrezione dell'arbitro sarà quella della mano sulla bocca da parte di un giocatore, per la quale in Serie A non ci sarà l'espulsione automatica a differenza di quanto visto nell'ultimo Mondiale. Sarà il direttore di gara a valutare le varie situazioni di volta in volta, e potrà decidere se sanzionare il gesto con un cartellino o meno.

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