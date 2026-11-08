Le difficoltà in attacco e le scelte obbligate di Fabregas: cosa ci ha detto Inter-Como sui comaschi

Pochi minuti prima dell'inizio della partita tra Inter e Como, a San Siro, Cesc Fabregas ai microfoni di DAZN, rispondendo alla domanda di Andrea Stramaccioni sulla scelta di andare con la coppia di difensori centrali in una linea a quattro e non con una linea a tre (come fatto negli anni passati contro i nerazzurri) ha parlato di emergenza.

"È vero che nelle ultime partite contro l’Inter abbiamo cambiato modo di difendere, oggi non lo abbiamo fatto perché abbiamo solo due difensori centrali e possiamo giocare solo a due".

Ed è vero, considerando l'infortunio di Trevoh Chalobah e che Alberto Dossena e Willy Kambwala, come spiegherà nel post lo stesso tecnico, non stavano bene, ma la strada tracciata da inizio stagione, e basata sul 4-2-3-1, dovrebbe andare oltre la singola partita, se si parla di "identità".

D'altronde è lo stesso Fabregas a parlarne quando gli viene chiesto del cambio in porta e della scelta di schierare Robert Sanchez al posto di Jean Butez.

"Quando tu credi tanto nella tua squadra non è importante chi gioca, ma è importante quello in cui crediamo noi".

Ma allora dov'è mancato il Como a San Siro?