Le difficoltà in attacco e le scelte obbligate di Fabregas: cosa ci ha detto Inter-Como sui comaschi

Bisogna partire dai dati, nonostante quando si parla di Cesc Fabregas e del Como si è soliti anteporre il gioco al resto: la formazione biancoblu non ha mai battuto l'Inter da quando ad allenarla è lo spagnolo. Ma non solo: ha quasi sempre perso.
Delle 7 partite giocate contro i nerazzurri dal ritorno in Serie A, e contiamo anche le sfide in Coppa Italia, i comaschi ne hanno perse 6, pareggiando 0-0 nell'andata delle semifinali della stessa Coppa. E qui viene un dubbio profondo: cosa succede alla squadra di Fabregas quando gioca contro l'Inter?
Perché alla vigilia, forse spinti dall'1-9 rifilato al Lens in Champions League, forse motivati dalle premesse dell'ennesima prova messa a disposizione al Como direttamente dalla classifica, che in caso di vittoria avrebbe superato proprio i nerazzurri, tutti si aspettavano un epilogo diverso dal solito. E invece no: i giocatori allenati dallo spagnolo faticano, non riescono a esprimersi, balbettano e perdono a San Siro. Fermandosi sul più bello, di nuovo.