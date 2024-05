In un Olimpico in festa per il 50° anniversario dello primo Scudetto, i biancocelesti superano l'Empoli con un goal per tempo.

Vincere senza fare calcoli per continuare a sperare. Tre punti per mantenere ancora viva la speranza Champions, in attesa del risultato di Atalanta-Roma di questa sera.

Nel cinquantesimo anniversario dello primo Scudetto, quello della Banda Maestrelli, la celeberrima squadra formata da leggende del calibro di Chinaglia, D'Amico e Re Cecconi, la Lazio di Igor Tudor batte un Empoli mai arrendevole e in piena lotta per la corsa salvezza.

Decidono una rete di Patric nel recupero della prima frazione e di Vecino a pochi secondi dal 90'. Due reti preziose che indirizzano una gara in cui l'Empoli sfiora a più riprese il goal ma sbatte contro un super Mandas e pecca di precisione.

Un Olimpico vestito a festa per celebrare gli eroi dello Scudetto del 1974 esattamente cinquant’anni dopo non basta a infondere coraggio ad una Lazio che nel primo tempo commette tanti errori in appoggio e regala all’Empoli un paio di occasioni non sfruttate dagli uomini di Nicola.

Dopo il goal annullato a Caputo per fuorigioco, Kamada regala la palla a Bastoni, che conclude a giro con il mancino ma non trova la porta. Ma la chance più clamorosa per gli ospiti nel primo tempo capita sui piedi di Caputo, che a due passi dalla porta di Mandas si fa neutralizzare il tiro a botta sicura dal portiere greco, che con la mano di richiamo compie un intervento prodigioso e salva il risultato.

Punteggio che si sblocca in pieno recupero, nell’ultima azione della prima frazione: corner di Zaccagni da sinistra e inserimento a fari spenti di Patric, che da pochi passi firma l’1-0 della Lazio.

In avvio di ripresa, la Lazio sfiora il raddoppio con Felipe Anderson ma Caprile è attento. Poi è ancora l’Empoli a farsi vedere in avanti prima dell’ora di gioco: il tiro di Caputo non trova la porta.

I toscani provano a impensierire Mandas, mentre la Lazio cerca il raddoppio in contropiede prima con Vecino e poi con Kamada, ma senza fortuna.

Nel finale è ancora un intervento del portiere greco a salvare la Lazio sul colpo di testa di Shpendi sugli sviluppi di un corner, prima della rete del 2-0 di Vecino, che chiude i conti a pochi secondi con un destro in diagonale con cui batte Caprile.

Nell'ultima azione del match c'è ancora la firma di Mandas, che sul tentativo direttamente da calcio di punizione di Cacace vola e nega il goal all'Empoli con un altro intervento miracoloso, mantenendo la porta inviolata.

Vincono i biancocelesti di Tudor, che staccano definitivamente il Napoli e salgono a quota 59, a -1 dalla coppia formata da Atalanta e Roma.

L'Empoli incassa un altro KO e resta a due lunghezze di vantaggio sull'Udinese e la zona retrocessione.