Lautaro Martinez sul Barcellona: "Le voci erano vere, ma ho voluto restare all'Inter"

Il capitano dell'Inter ammette l'interesse da parte del Barcellona, ma svela di aver scelto di restare fedele alla maglia nerazzurra: "Sicuramente è un grande piacere, un grande onore e una soddisfazione enorme perché uno sempre lavora per migliorare, per andare avanti, per diventare migliore. Quando arrivano queste offerte o queste chiamate di questi grandissimi club sono sempre benvenute. È una cosa molto importante. Adesso sono in una città che dal primo giorno mi ha portato in maniera incredibile. Ho un ristorante, i miei figli vanno a scuola. Io sarò sempre qua perché mi sento bene, perché sto bene. Poi il calcio non si sa mai. Finché mi vogliono, che servono all'Inter saranno qua. Sicuramente, come dico sempre, in tutti i lavori succede. Quando non servi più alla fine poi ti mandano via. Io adesso sto qua con l'anima come dal primo giorno. Le voci che c'erano erano vere. Però alla fine ho voluto rimanere qua insieme ai miei compagni, insieme a questa gente, a questi tifosi che mi sono sempre magnifici".