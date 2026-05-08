Lautaro Martinez giura amore eterno: "Offerta ricca da un top club? Sono fedele al progetto Inter, mi sento a casa"

Lautaro Martinez e l’Inter. Un binomio indissolubile, destinato a proseguire anche nel futuro. Dopo aver conquistato il suo terzo Scudetto con la maglia nerazzurra, il Tro giura ancora fedeltà alla Beneamata.
Il capitano dell’Inter ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio in cui ha ribadito la sua volontà di restare in nerazzurro a lungo.
Nessun dubbio sul futuro per Lautaro, che ha espresso a chiare lettere la sua volontà: il Toro ha sposato l’Inter e il progetto nerazzurro e vuole continuare la sua avventura all’ombra della Madonnina.