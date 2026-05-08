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Alessandro De Felice

Lautaro Martinez giura amore eterno: "Offerta ricca da un top club? Sono fedele al progetto Inter, mi sento a casa"

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Nell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, il capitano dell'Inter ha giurato fedeltà ai nerazzurri e ha parlato del compagno di squadra e di reparto, Pio Esposito, e del suo allenatore Cristian Chivu.

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Lautaro Martinez e l’Inter. Un binomio indissolubile, destinato a proseguire anche nel futuro. Dopo aver conquistato il suo terzo Scudetto con la maglia nerazzurra, il Tro giura ancora fedeltà alla Beneamata.

Il capitano dell’Inter ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio in cui ha ribadito la sua volontà di restare in nerazzurro a lungo.

Nessun dubbio sul futuro per Lautaro, che ha espresso a chiare lettere la sua volontà: il Toro ha sposato l’Inter e il progetto nerazzurro e vuole continuare la sua avventura all’ombra della Madonnina.

  • "FEDELE AL PROGETTO INTER"

    "Se arrivasse un top club con un’offerta ricca, tu cosa faresti?"

    Lautaro non ha dubbi:

    "Sono fedele al progetto Inter, mi sento a casa. La mia famiglia è felice, abbiamo un ristorante e amiamo Milano. Dal primo giorno tutti mi hanno trattato in un modo impensabile. Ho raggiunto traguardi personali e di squadra davvero importanti. Oggi non ho davvero motivi per pensare a qualcosa che non sia l’Inter".

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  • LAUTARO SU PIO ESPOSITO

    La prima cosa che hai pensato di Pio?

    "Giocava nella Primavera, ma veniva ad allenarsi con noi. Era sempre educato, chiedeva, ringraziava. Un ragazzo umile, che vuole imparare. E lo è tuttora. Non aveva paura e questa è la cosa più importante. Fa la differenza quando arrivi in prima squadra".

    Cosa ti ha colpito di Pio?

    "L’atteggiamento che ha sempre avuto quando era il suo turno di entrare. Penso alle partite con il Pisa, con la Juventus, contro cui ha segnato un gol importante, contro il Lecce. Alla sua prima stagione ha dimostrato grande personalità. Ci ha dato davvero una grande mano".

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  • MESSI

    "Quello che fa in campo lo vediamo tutti, sembra giocare un altro sport. Quello che mi impressiona, però, sono i suoi allenamenti. Leo vuole vincere tutte le partitelle ed essere il migliore in tutti gli esercizi. Sono cose che restano dentro, soprattuto ai giovani, e che io provo a portare qui all’Inter".

  • CHIVU TRA CALCIO MODERNO E RIPOSO

    "L’anno scorso abbiamo sofferto tanto, senza raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Cristian ci ha portato un’aria nuova. Ha questa leadership che si vede anche da fuori, ci ha dato fiducia. Non ci ha privati di ciò che tatticamente avevamo fatto negli ultimi anni con Inzaghi. Anzi, ha solo aggiunto un po’ di sue idee a quello che già conoscevamo. Dobbiamo solo ringraziarlo. Lui va verso un’idea di calcio molto moderna. Ci fa riposare, concede giorni liberi. Oggi si gioca tanto e i calciatori devono essere tranquilli e riposati. È importante recuperare".

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