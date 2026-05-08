Lautaro Martinez giura amore eterno: "Offerta ricca da un top club? Sono fedele al progetto Inter, mi sento a casa"

La prima cosa che hai pensato di Pio?

"Giocava nella Primavera, ma veniva ad allenarsi con noi. Era sempre educato, chiedeva, ringraziava. Un ragazzo umile, che vuole imparare. E lo è tuttora. Non aveva paura e questa è la cosa più importante. Fa la differenza quando arrivi in prima squadra".

Cosa ti ha colpito di Pio?

"L’atteggiamento che ha sempre avuto quando era il suo turno di entrare. Penso alle partite con il Pisa, con la Juventus, contro cui ha segnato un gol importante, contro il Lecce. Alla sua prima stagione ha dimostrato grande personalità. Ci ha dato davvero una grande mano".