Lautaro Martinez dopo Inter-Urawa: "Dobbiamo aumentare cuore e orgoglio, sporcarci le mani"

Inter vs Urawa Red Diamonds

Mondiale per Club

L'argentino dopo la soffertissima vittoria nerazzurra contro i giapponesi: "La qualità a volte si abbassa contro chi ha cuore".

Alla fine è servito di nuovo lui, Lautaro Martinez, per evitare all'Inter una delle sconfitte più imbarazzanti della sua storia. Proprio come contro il Monterrey, sempre dopo l'iniziale svantaggio nerazzurro.

L'argentino ha ripreso anche gli Urawa Red Diamonds, che nel primo tempo erano passati in vantaggio con Watanabe, con una splendida girata spalle alla porta su angolo di Asllani. Il tutto prima che Valentin Carboni si trasformasse nell'eroe della serata, firmando la rete della vittoria in pienissimo recupero.

Una dimostrazione di personalità dentro il campo che l'argentino ha replicato fuori dal campo, davanti alle telecamere di DAZN dopo la partita. Con un paio di avvisi ai compagni di squadra.