La UEFA chiede alla FIFA di aumentare i premi dei Mondiali: pressione in vista di giugno

L'Italia non sarà al Mondiale 2026, a differenza di 48 Nazionali che hanno ottenuto il pass tramite le qualificazioni on in virtù del ruolo di paese organizzatore. In Messico, Stati Uniti e Canada si disputa la Coppa del Mondo più grande di sempre, con ben 16 rappresentative in più rispetto al passato. Ogni confederazione ha visto aumentare il numero delle proprie Nazionali, compresa la UEFA, passata da 13 a 16.
Ed è proprio la UEFA, secondo The Athletic, che in questi giorni sta facendo pressioni sulla FIFA per aumentare il montepremi del Mondiale e il sostegno finanziario complessivo per le 48 federazioni che saranno in Centro e Nord America tra qualche mese.
Diverse federazioni europee hanno in particolare chiedo di sollevare la questione con la FIFA di Infantino, in un torneo che secondo lo stesso presidente dovrebbe far guadagnare all'organizzazione internazionale ben 11 miliardi di dollari.