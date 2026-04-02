La UEFA chiede alla FIFA di aumentare i premi dei Mondiali: pressione in vista di giugno

La FIFA ha dichiarato di essere intenzionata a restituire almeno il 90% dei suoi investimenti, ma per ora non è chiaro a quali federazioni saranno distribuiti gli stessi.

Secondo il The Guardian le associazioni europee sono preoccupate dalla possibilità di poter perdere del denaro invece di guadagnarlo, durante tutto il Mondiale e per questo motivo sta premendo per avere una fetta più sostanziosa della maxi-torta che guadagnerà la FIFA.

La FIFA, che per il The Athletic ha rifiutato di commentare, è a conoscenza di queste preoccupazioni e starebbe lavorando su possibili soluzioni con le associazioni partecipanti: il momento cardne sarà il congresso annuale di fine maggio, previsto in Canada.