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Infantino Ceferin FIFA UEFAGetty Images
Francesco Schirru

La UEFA chiede alla FIFA di aumentare i premi dei Mondiali: pressione in vista di giugno

Coppa del Mondo

La FIFA copre diverse spese, ma la UEFA è preoccupata che le federazioni possano andare in perdita visti i tanti costi previsti in Messico, Stati Uniti e Canada.

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L'Italia non sarà al Mondiale 2026, a differenza di 48 Nazionali che hanno ottenuto il pass tramite le qualificazioni on in virtù del ruolo di paese organizzatore. In Messico, Stati Uniti e Canada si disputa la Coppa del Mondo più grande di sempre, con ben 16 rappresentative in più rispetto al passato. Ogni confederazione ha visto aumentare il numero delle proprie Nazionali, compresa la UEFA, passata da 13 a 16.

Ed è proprio la UEFA, secondo The Athletic, che in questi giorni sta facendo pressioni sulla FIFA per aumentare il montepremi del Mondiale e il sostegno finanziario complessivo per le 48 federazioni che saranno in Centro e Nord America tra qualche mese.

Diverse federazioni europee hanno in particolare chiedo di sollevare la questione con la FIFA di Infantino, in un torneo che secondo lo stesso presidente dovrebbe far guadagnare all'organizzazione internazionale ben 11 miliardi di dollari.

  • DOVE ANDRANNO GLI 11 MILIARDI

    La FIFA ha dichiarato di essere intenzionata a restituire almeno il 90% dei suoi investimenti, ma per ora non è chiaro a quali federazioni saranno distribuiti gli stessi.

    Secondo il The Guardian le associazioni europee sono preoccupate dalla possibilità di poter perdere del denaro invece di guadagnarlo, durante tutto il Mondiale e per questo motivo sta premendo per avere una fetta più sostanziosa della maxi-torta che guadagnerà la FIFA.

    La FIFA, che per il The Athletic ha rifiutato di commentare, è a conoscenza di queste preoccupazioni e starebbe lavorando su possibili soluzioni con le associazioni partecipanti: il momento cardne sarà il congresso annuale di fine maggio, previsto in Canada.

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  • UN MILIARDO E 500 MILIONI

    Per ora la FIFA ha messo sul piatto 1 miliardo e mezzo per le 48 squadre, fornendo un'indennità giornaliera per coprire i costi di vitto, alloggio e trasporti.

    Secondo il manuale dei Mondiali, la FIFA è pronta a fornire un contributo per i costi per un massimo di 50 persone, a partire da cinque sere prima della partita di apertura di ogni rappresentativa e fino a una notte successiva alla data della sua eliminazione.

    Esiste inoltre un contributo per i voli di classe business e per l'affitto del campo base dove ogni squadra preparerà le proprie partite.


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  • LE SPESE PER LE SQUADRE

    Considerando dunque tutte queste spese fornite dalla FIFA, a cosa deve pensare ogni rappresentativa? A coprire ogni costo oltre le 50 persone, nonché l'assicurazione per i membri della sua delegazione. E considerando che la maggior parte delle squadre arriverà in Messico, Stati Uniti e Canada con circa 55-60 individui, si può notare come non venga certo tutto coperto dall'organizzazione internazionale.

    Le nazioni che hanno pianificato campi di allenamento pre-Mondiali negli Stati Uniti dovranno spendere tra i 25.000 e i 50.000 dollari al giorno a seconda della struttura.

  • L'AUMENTO DEL MONTEPREMI

    Quattro anni fa, in Qatar, la FIFA ha messo insieme 440 milioni, mentre l'attuale montepremi è di 655. Un aumento del 50% dunque, ma con ben 16 squadre in più partecipanti.

    L'Argentina Campione del Mondo ha ricevuto 42 milioni, mentre la Francia seconda 30. La squadra vincitrice di questo torneo ne guadagnerà 50, mentre i vice-Campioni torneranno a casa con 33 milioni.


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