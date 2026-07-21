La Spagna punta a un decennio di dominio: Yamal e compagni al culmine della carriera, chi fermerà i campioni del mondo?

Unai Simon ha vinto il Guanto d’Oro ai Mondiali 2026 mantenendo la porta inviolata in sette delle otto partite: un risultato storico, ma è difficile definirlo decisivo per la Spagna, visto che non ha quasi mai dovuto intervenire.
L’ex portiere inglese Joe Hart ha dichiarato alla BBC: "Nessuno ha scalfito la Spagna. In tutto il torneo ha subito solo 10 tiri in porta. Ha uno stile unico al mondo". Impossibile non concordare.
Non sempre brillante, ma inarrestabile. Qualche avversario ha provato a contenerla, senza successo. E ora, dopo il Mondiale aggiunto all’Europeo vinto in Germania due anni fa, ci si chiede quanti altri trofei potrà conquistare questa Spagna.
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