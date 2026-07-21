La Spagna punta a un decennio di dominio: Yamal e compagni al culmine della carriera, chi fermerà i campioni del mondo?

La Spagna è stata un rebus irrisolvibile. Neppure il Portogallo, con Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes in mezzo al campo, ha potuto strappare il pallone a Rodri e compagni agli ottavi. La Spagna ha continuato ad attaccare e, nel recupero, Mikel Merino ha segnato il gol della vittoria.

Sempre Merino ha colpito di nuovo nei quarti contro il Belgio, all’88', dopo che De Ketelaere aveva superato per l'unica volta la difesa di De la Fuente. In quell'occasione Cubarsi ha concesso all'atalantino di segnare, ma la cosa non lo ha scosso: proprio un suo tiro da fuori ha permesso a Merino di lanciare la Spagna in semifinale. Lì la Roja avrebbe dovuto affrontare il test più duro del torneo, ma alla fine ha neutralizzato con relativa facilità il terribile quartetto d’attacco della Francia.



