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Spain World Cup dynasty GFXGOAL
Mark Doyle

La Spagna punta a un decennio di dominio: Yamal e compagni al culmine della carriera, chi fermerà i campioni del mondo?

Coppa del Mondo
Spagna
Analysis

Il Brasile non è ai livelli di un tempo, l'Argentina sta per salutare Messi e Scaloni, la Francia chiude l'era Deschamps, Klopp avrà un compito arduo con la Germania: la Roja rischia di ritrovarsi senza avversari?

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Unai Simon ha vinto il Guanto d’Oro ai Mondiali 2026 mantenendo la porta inviolata in sette delle otto partite: un risultato storico, ma è difficile definirlo decisivo per la Spagna, visto che non ha quasi mai dovuto intervenire.

L’ex portiere inglese Joe Hart ha dichiarato alla BBC: "Nessuno ha scalfito la Spagna. In tutto il torneo ha subito solo 10 tiri in porta. Ha uno stile unico al mondo". Impossibile non concordare.

Non sempre brillante, ma inarrestabile. Qualche avversario ha provato a contenerla, senza successo. E ora, dopo il Mondiale aggiunto all’Europeo vinto in Germania due anni fa, ci si chiede quanti altri trofei potrà conquistare questa Spagna.


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  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Un meccanismo perfetto"

    La Spagna non ha brillato nella fase a gironi. Il pareggio all’esordio con Capo Verde si è spiegato in parte con l’impiego di Lamine Yamal solo negli ultimi 15 minuti; il suo ritorno da titolare ha poi lanciato la goleada per 4-0 contro l’Arabia Saudita.

    Anche nella vittoria per 1-0 sull’Uruguay, che ha garantito il primo posto nel Gruppo H con Yamal in campo per 76 minuti, la Spagna non ha convinto: i problemi ai flessori del mancino e di Nico Williams, più un Pedri sottotono, hanno limitato la squadra.

    De la Fuente non si è preoccupato: "È un percorso lungo e questa squadra subisce pochi gol", ha detto dopo la terza partita senza reti subite.

    Ralf Rangnick è giunto alla stessa conclusione dopo aver visto la sua Austria venire smantellata per 3-0 ai sedicesimi.

    "Non c’è davvero molto che possano migliorare. Sono un meccanismo perfetto. Non ricordo alcun errore non forzato da parte loro… Penso che oggi la Spagna ci abbia davvero mostrato la sua migliore prestazione. Oserei dire che non abbiamo affrontato solo i campioni d’Europa, ma anche i futuri campioni del mondo".

    Aveva ragione.

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  • Mikel MerinoGetty Images

    Inarrestabile

    La Spagna è stata un rebus irrisolvibile. Neppure il Portogallo, con Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes in mezzo al campo, ha potuto strappare il pallone a Rodri e compagni agli ottavi. La Spagna ha continuato ad attaccare e, nel recupero, Mikel Merino ha segnato il gol della vittoria.

    Sempre Merino ha colpito di nuovo nei quarti contro il Belgio, all’88', dopo che De Ketelaere aveva superato per l'unica volta la difesa di De la Fuente. In quell'occasione Cubarsi ha concesso all'atalantino di segnare, ma la cosa non lo ha scosso: proprio un suo tiro da fuori ha permesso a Merino di lanciare la Spagna in semifinale. Lì la Roja avrebbe dovuto affrontare il test più duro del torneo, ma alla fine ha neutralizzato con relativa facilità il terribile quartetto d’attacco della Francia.


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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Sanno cosa devono fare"

    Tutti sono rimasti sbalorditi dal dominio della Spagna a Dallas, ma non Thierry Henry.

    "L’ho vissuto da giocatore contro la Spagna e da allenatore - ha dichiarato l’ex attaccante a Fox Sports - E da giocatore del Barcellona ho capito una cosa: la palla deve muoversi. Ognuno resta al suo posto, si fida dei compagni e lascia circolare il pallone".

    "Sembra semplice, ma non lo è - ha proseguito Henry - Si sono passati la palla come se la Francia non fosse in campo. Non importa chi gioca: sanno cosa fare fin da bambini. Chi entra lo sa già. Ecco perché chiedo: chi sei? Qual è la tua filosofia? Qual è la tua identità? Quando un giocatore entra in campo, alla prima o alla decima presenza, conosce il sistema perché lo ha sempre usato. Sembra semplice, ma bisogna riflettere su questo."

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    "La migliore nazione calcistica del mondo"

    Lionel Scaloni ha pensato a come fermare la Spagna nella finale di domenica, ma sembra che l’unica soluzione sia stata commettere fallo ad ogni occasione. Zlatan Ibrahimovic ha poi capito l’aggressività e la frustrazione dell’Argentina.

    "Da giocatore, se non toccavo la palla e l’avversario la teneva sempre, impazzivo e volevo solo corrergli contro e picchiarlo - ha ammesso l’ex attaccante del Milan su Fox - Sono la migliore nazionale al mondo".

    Il problema, per gli avversari, è uno solo: non sembra che la situazione cambierà presto.


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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Il fantastico De la Fuente

    Il Brasile, cinque volte campione del mondo, sembra ancora alla deriva sotto Carlo Ancelotti. Si dubita della vera qualità dell’Inghilterra e delle tattiche di Thomas Tuchel. L’Argentina rischia di perdere i due Lionel - Messi e Scaloni - che hanno guidato il ciclo vincente; la Francia non ha ancora iniziato l’era post-Deschamps con Zinedine Zidane, e Jürgen Klopp ha un compito arduo con la Germania.

    Al contrario, la Spagna appare solida sotto De la Fuente, che ha perso solo due volte da quando ha sostituito Luis Enrique dopo gli ottavi del Mondiale 2022: una ai rigori contro il Portogallo nella finale della Nations League, ormai ininfluente.

    Sembrava assurdo, ma all’inizio molti dubitavano che De la Fuente fosse l’uomo giusto per sostituire Luis Enrique, visto che non aveva vinto titoli importanti con squadre senior.

    Con gli stessi metodi che gli erano valsi la conquista degli Europei Under 19 e Under 21, De la Fuente ha condotto la Spagna al suo primo Mondiale dal 2010, schierando la sesta rosa più giovane di un torneo a 48 squadre. Immaginate quanto potranno crescere i diciannovenni Cubarsi e Yamal in vista della prossima Coppa del Mondo.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Porta via la tua speranza"

    Concentrarsi sui singoli fa perdere di vista l’essenziale: come ha detto De la Fuente, il segreto della Spagna è la solidarietà, non le superstar. Persino Yamal si sacrifica per il gruppo.

    "Non era al meglio, non ha brillato, ma la Spagna ha dominato lo stesso: segno della sua forza - ha sottolineato Ibrahimovic - Hanno vinto i Mondiali anche senza il suo miglior gioco, perché quando la Spagna fa girare la palla toglie fiato e speranza".

    Come ha detto Henry, i giocatori cambiano ma la filosofia resta. La Spagna ha un’idea chiara di gioco, ha aggiunto De la Fuente, e la fiducia nel proprio calcio l’ha riportata in cima al mondo.

    "Questi giocatori meritano tutto - ha concluso il ct - Giorno dopo giorno, hanno dimostrato impegno, unità, generosità e talento".

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  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    "Una squadra per il futuro"

    Ciò che spaventa gli avversari è che la Spagna non si accontenta. La Roja non vuole adagiarsi sugli allori.

    "I giocatori mi hanno chiesto cosa ci resta ancora da vincere - ha rivelato De la Fuente dopo la vittoria sull’Argentina - Insieme abbiamo capito che è la prossima partita a settembre, perché questa squadra è implacabile". Lo confermerebbe ogni squadra che ha avuto la sfortuna di incontrarla in Nord America.

    "In una partita come questa, contro una squadra come la Spagna - ha detto Deschamps dopo la semifinale persa con la Francia - bisogna dare il massimo. E noi non eravamo a quel livello". Nessun’altra squadra lo è ora, e forse non lo sarà per molto tempo, perché la Spagna potrebbe diventare ancora più forte nei prossimi anni. Come ha detto Juan Mata a BBC Sport, "questa non è solo una squadra per il presente, ma anche per il futuro".

    Il trionfo di domenica, insomma, potrebbe non essere stata la fine del percorso indicato da De la Fuente. Al contrario: rischia di aver rappresentato solo un passo verso una dinastia destinata a dominare per un decennio.