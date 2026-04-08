La protesta dei giocatori spagnoli? "Libertà di espressione". Ma la Liga non ci sta per una questione economica

Lo scorso ottobre, le squadre della Liga non hanno iniziato a giocare per i primi 15 secondi delle partite. Si trattava una protesta contro la decisione di far disputare una gara, Villarreal-Barcellona, negli Stati Uniti. A cinque mesi da quell'evento, la Corte nazionale spagnola ha respinto la causa della Liga per dichiarare illegale l'iniziativa politica dei calciatori.
Secondo la Corte, infatti, la protesta "non ha costituito uno sciopero, ma un esercizio del loro diritto alla libertà di espressione" effettuato mentre veniva allo stesso modo esercitato il diritto alla libertà di associazione.
Nonostante la decisione della Corte, la Liga non arrende, pronta a presentare un ricorso alla Corte Suprema spagnola con l'obiettivo di “assicurare l’adeguata protezione dell’integrità della concorrenza e dei suoi diritti audiovisivi”. Il motivo è dunque economico: il campionato spagnolo sostiene che la protesta dei giocatori è costata 8.7 milioni di euro.