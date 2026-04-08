La protesta dei giocatori spagnoli? "Libertà di espressione". Ma la Liga non ci sta per una questione economica

In quei 15 secondi, tra l'altro, i calciatori non sono stati inquadrati. La Liga ha chiesto alle società tv di non mostrare i giocatori in campo, con le telecamere che hanno indugiato sull'esterno dello stadio o il cerchio di centrocampo.

La protesta ha comunque portato all'annullamento della partita in Florida. Alla pari del match che avrebbe visto coinvolto il Barcellona non è stato disputato in Australia quello tra Milan e Como, di cui si è parlato a lungo.

Per i tifosi, l'impossibilità di vedere i propri beniamini dal vivo a causa di una questione economica che riguarda club e campionato non è minimamente accettabile.