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Francesco Schirru

La protesta dei giocatori spagnoli? "Libertà di espressione". Ma la Liga non ci sta per una questione economica

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Lo scorso ottobre i giocatori spagnoli hanno evitato di giocare per primi 15 secondi di gara come segno di protesta per la decisione di far giocare Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti, alla fine non disputata all'estero. Per la Liga l'iniziativa ha causato perdite per 8 milioni di euro.

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Lo scorso ottobre, le squadre della Liga non hanno iniziato a giocare per i primi 15 secondi delle partite. Si trattava una protesta contro la decisione di far disputare una gara, Villarreal-Barcellona, negli Stati Uniti. A cinque mesi da quell'evento, la Corte nazionale spagnola ha respinto la causa della Liga per dichiarare illegale l'iniziativa politica dei calciatori.

Secondo la Corte, infatti, la protesta "non ha costituito uno sciopero, ma un esercizio del loro diritto alla libertà di espressione" effettuato mentre veniva allo stesso modo esercitato il diritto alla libertà di associazione.

Nonostante la decisione della Corte, la Liga non arrende, pronta a presentare un ricorso alla Corte Suprema spagnola con l'obiettivo di “assicurare l’adeguata protezione dell’integrità della concorrenza e dei suoi diritti audiovisivi”. Il motivo è dunque economico: il campionato spagnolo sostiene che la protesta dei giocatori è costata 8.7 milioni di euro.

  • IN ANTICIPO RISPETTO ALLE PARTITE

    In vista del weekend di gare di ottobre, l'associazione dei calciatori spagnoli, l'AFE, aveva comunque annunciato di essere intenzionata a scendere in campo con una "protesta simbolica contro la mancanza di trasparenza, dialogo e coerenza della Liga sul giocare una partita all'estero".

    La Liga era già a conoscenza di una possibile protesta dunque, ma non ha accettato la perdita economica derivante dalla stessa.

    Dopo la sentenza del 7 aprile, ha espresso il suo disappunto per quei 15 secondi:

    “La Liga vuole sottolineare che rispetta l’esercizio dei diritti fondamentali, ma ribadisce che questi devono essere esercitati in un quadro di proporzionalità e senza interrompere l’integrità delle competizioni o gli impegni assunti nei confronti di emittenti, club e tifosi in tutto il mondo”.

    "Questo stop del lavoro, a causa della sua breve durata (10 secondi in un periodo di 90 minuti, escluso il tempo aggiunto) e del suo impatto trascurabile sullo sviluppo del match, poiché tutte le partite sono state giocate a completamento senza alcun incidente al di là dell’azione stessa, non può essere classificato o etichettato come uno sciopero" la sentenza del Tribunale.


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  • CALCIATORI NON INQUADRATI

    In quei 15 secondi, tra l'altro, i calciatori non sono stati inquadrati. La Liga ha chiesto alle società tv di non mostrare i giocatori in campo, con le telecamere che hanno indugiato sull'esterno dello stadio o il cerchio di centrocampo.

    La protesta ha comunque portato all'annullamento della partita in Florida. Alla pari del match che avrebbe visto coinvolto il Barcellona non è stato disputato in Australia quello tra Milan e Como, di cui si è parlato a lungo.

    Per i tifosi, l'impossibilità di vedere i propri beniamini dal vivo a causa di una questione economica che riguarda club e campionato non è minimamente accettabile.

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