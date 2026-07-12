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Bellingham TuchelGetty Images
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La polemica tra Bellingham e Tuchel: "Forse non sa cosa significa giocare contro Haaland, a volte si vince anche così"

Coppa del Mondo
Inghilterra
J. Bellingham
T. Tuchel

Botta e risposta diventato virale tra Bellingham e Tuchel dopo Norvegia-Inghilterra: "Giocato male? Forse non sa che significa affrontare una squadra con Haaland, Odegaard, Nusa e Sorloth".

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Dopo la vittoria dell'Inghilterra sulla Norvegia, nei quarti di finale dei Mondiali, nonostante la semifinale raggiunta in casa inglese scoppia una polemica fra Jude Bellingham, autore della doppietta decisiva, e il CT della nazionale inglese, il tedesco Thomas Tuchel.


LE PAROLE DI TUCHEL

A fine partita l'allenatore dell'Inghilterra ha parlato così della prestazione dei suoi, vittoriosi ma, secondo il suo parere, autori comunque di una prova poco convincente: "Oggi siamo stati fortunati. Il modo in cui abbiamo giocato è stato sciatto, abbiamo commesso molti errori tecnici. Questo non ha nulla a che fare con la mentalità. Dobbiamo fare meglio".


  • LA REPLICA DI BELLIGHAM

    Bellingham ha risposto senza peli sulla lingua: "Non penso sia così, forse non sa cosa significa affrontare una squadra con Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth e altri. Non si vince ogni partita facendo girare la palla, facendo mille passaggi. A volte devi solo vincere sporco".




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  • "FRATELLO HAALAND"

    Il numero 10 ha parlato anche di Erling Haaland e dell'amicizia che lo lega a lui: "La gente ci ha visto rivali per 90 minuti, io ho visto solo mio fratello. Sapevo come si sentiva perché ci sono passato anch’io. Per questo sono andato dritto da lui. Non per le telecamere o i titoli, solo per ricordargli che un risultato non definirà mai chi è. Domani, sarà sempre mio fratello".


    Bellingham e Haaland hanno giocato insieme al Borussia Dortmund per due stagioni, dal 2020 al 2022, anno in cui il norvegese si trasferì al Manchester City. L'inglese invece passò al Real Madrid nel 2023.

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