La polemica tra Bellingham e Tuchel: "Forse non sa cosa significa giocare contro Haaland, a volte si vince anche così"

Dopo la vittoria dell'Inghilterra sulla Norvegia, nei quarti di finale dei Mondiali, nonostante la semifinale raggiunta in casa inglese scoppia una polemica fra Jude Bellingham, autore della doppietta decisiva, e il CT della nazionale inglese, il tedesco Thomas Tuchel.
LE PAROLE DI TUCHEL
A fine partita l'allenatore dell'Inghilterra ha parlato così della prestazione dei suoi, vittoriosi ma, secondo il suo parere, autori comunque di una prova poco convincente: "Oggi siamo stati fortunati. Il modo in cui abbiamo giocato è stato sciatto, abbiamo commesso molti errori tecnici. Questo non ha nulla a che fare con la mentalità. Dobbiamo fare meglio".