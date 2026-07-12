La polemica tra Bellingham e Tuchel: "Forse non sa cosa significa giocare contro Haaland, a volte si vince anche così"

Il numero 10 ha parlato anche di Erling Haaland e dell'amicizia che lo lega a lui: "La gente ci ha visto rivali per 90 minuti, io ho visto solo mio fratello. Sapevo come si sentiva perché ci sono passato anch’io. Per questo sono andato dritto da lui. Non per le telecamere o i titoli, solo per ricordargli che un risultato non definirà mai chi è. Domani, sarà sempre mio fratello".





Bellingham e Haaland hanno giocato insieme al Borussia Dortmund per due stagioni, dal 2020 al 2022, anno in cui il norvegese si trasferì al Manchester City. L'inglese invece passò al Real Madrid nel 2023.