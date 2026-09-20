La notte magica di Pulisic contro il Lecce: goal da campione, torna a segnare col Milan dopo 266 giorni

Milan-Lecce, insomma, ha regalato la conferma che un po' tutto l'ambiente rossonero stava attendendo: Pulisic continua a essere imprescindibile. Lo era per Allegri, lo sarà anche per Amorim.

Le prestazioni opache di Loftus-Cheek - entrato malino anche col Lecce, con qualche fischio di San Siro - in questo avvio stagionale hanno fatto e stanno facendo il resto. Tanto che l'inglese, quasi inevitabilmente, ha perso il posto in favore del collega. Il fatto che quest'ultimo abbia convinto e poi segnato rende la strada facilmente percorribile.

Pulisic, insomma, si è conquistato il posto sulla trequarti. Rimane da capire chi gli farà compagnia: se sarà Saelemaekers, o Cisse, o Rabiot, o lo stesso Loftus-Cheek. Un ballottaggio che Amorim sarà chiamato a risolvere di volta in volta e di partita in partita.

Intanto, Pulisic è davvero tornato. E per il Milan è probabilmente questa la notizia più bella della serata. Ancor più di una vittoria scacciacrisi.