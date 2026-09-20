La notte magica di Pulisic contro il Lecce: goal da campione, torna a segnare col Milan dopo 266 giorni

Sì, Christian Pulisic è davvero tornato. La sensazione si era già avuta nelle ultime due partite e Milan-Lecce non ha fatto altro che confermarla.
Proprio l'attaccante americano, titolare per la prima volta in questa stagione, ha portato in vantaggio i rossoneri nel corso del primo tempo prima del raddoppio di Rabiot e del tris di Diego Moreira. Lui ha sbloccato la partita, lui l'ha indirizzata sui binari di casa prima che il Milan la conducesse tranquillamente in porto.
Il goal dell'1-0 ha rappresentato diverse cose: l'uscita dal tunnel di un attaccante che non segnava da una vita, ma anche la conferma della qualità superiore di un calciatore ancora capace di far la differenza nonostante un'infinità di guai.
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