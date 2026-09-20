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Pulisic Milan LecceGetty Images
Stefano Silvestri

La notte magica di Pulisic contro il Lecce: goal da campione, torna a segnare col Milan dopo 266 giorni

Serie A
Milan
Milan vs Lecce
C. Pulisic

Titolare per la prima volta in stagione, l'americano ha portato in vantaggio i rossoneri con una giocata super: non segnava in Serie A dal 28 dicembre 2025. Alla fine, tanti applausi.

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Sì, Christian Pulisic è davvero tornato. La sensazione si era già avuta nelle ultime due partite e Milan-Lecce non ha fatto altro che confermarla.

Proprio l'attaccante americano, titolare per la prima volta in questa stagione, ha portato in vantaggio i rossoneri nel corso del primo tempo prima del raddoppio di Rabiot e del tris di Diego Moreira. Lui ha sbloccato la partita, lui l'ha indirizzata sui binari di casa prima che il Milan la conducesse tranquillamente in porto.

Il goal dell'1-0 ha rappresentato diverse cose: l'uscita dal tunnel di un attaccante che non segnava da una vita, ma anche la conferma della qualità superiore di un calciatore ancora capace di far la differenza nonostante un'infinità di guai.


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  • CHE PERLA

    A prodursi in un lancio lungo al bacio col sinistro per Pulisic, dopo meno di un quarto d'ora dall'inizio della partita, è stato Pavlovic: una sventagliata bella, bellissima, precisissima.

    Il resto, però, lo ha fatto Capitan America. L'aggancio volante è stato prezioso e gli ha permesso di passar davanti a Siebert, poi un tocco mancino che Falcone ha toccato appena, guardando il pallone rotolare nella porta salentina.



    Il Milan è passato in vantaggio così, così ha scacciato i fantasmi del Benfica e del primo tempo contro la Lazio. Ma i fantasmi li ha scacciati anche Pulisic. Eccome.

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  • A SEGNO DOPO 266 GIORNI

    Ricordate da quanto tempo l'ex attaccante del Chelsea non andava a segno con addosso la maglia del Milan? Vi diamo una mano: da un'eternità.

    266 giorni: tanto era passato dall'ultimo pallone scagliato da Pulisic in una porta avversaria, escludendo un'amichevole pre-Mondiale tra Stati Uniti e Senegal. O, se vogliamo, 8 mesi e 23 giorni.

    Era il 28 dicembre del 2025, quasi un anno fa, quando Pulisic esultava per l'ultima volta in Serie A. Quella domenica il Milan superava il Verona con un netto 3-0 con anche una doppietta di Nkunku, che oggi a Milano non c'è più e da qualche settimana è tornato al Lipsia.

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  • CRESCITA CONTINUA

    Pulisic, alla fine, è uscito a una ventina di minuti dalla fine: Amorim ha tolto sia lui che Saelemaekers, la coppia di trequartisti titolari, per inserire al loro posto Loftus-Cheek e Diego Moreira.

    Inevitabili gli applausi di San Siro all'indirizzo dell'americano. Per quel goal da favola nel primo tempo, certo, ma anche per la sua prestazione.

    Pulisic ha confermato le buone cose già messe in mostra nel secondo tempo contro la Lazio e poi in quello contro il Benfica. Ma questa volta da titolare: era la prima volta in questa stagione.

    Chris si è mosso, ha partecipato all'azione, non ha avuto moltissime altre possibilità di far male ma è apparso vivo, vivace, sul pezzo. Ottimi segnali, soprattutto per chi non segnava da una vita e nel frattempo era stato costretto a battagliare con gli infortuni.

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  • IMPRESCINDIBILE

    Milan-Lecce, insomma, ha regalato la conferma che un po' tutto l'ambiente rossonero stava attendendo: Pulisic continua a essere imprescindibile. Lo era per Allegri, lo sarà anche per Amorim.

    Le prestazioni opache di Loftus-Cheek - entrato malino anche col Lecce, con qualche fischio di San Siro - in questo avvio stagionale hanno fatto e stanno facendo il resto. Tanto che l'inglese, quasi inevitabilmente, ha perso il posto in favore del collega. Il fatto che quest'ultimo abbia convinto e poi segnato rende la strada facilmente percorribile.

    Pulisic, insomma, si è conquistato il posto sulla trequarti. Rimane da capire chi gli farà compagnia: se sarà Saelemaekers, o Cisse, o Rabiot, o lo stesso Loftus-Cheek. Un ballottaggio che Amorim sarà chiamato a risolvere di volta in volta e di partita in partita.

    Intanto, Pulisic è davvero tornato. E per il Milan è probabilmente questa la notizia più bella della serata. Ancor più di una vittoria scacciacrisi.

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