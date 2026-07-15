E alla fine arriva Lautaro Martinez. La notte è tutta sua, l'eroe dell'Argentina è lui, suo il guizzo vincente che consentirà ai campioni del mondo in carica di giocarsi il bis nella finale di domenica contro la Spagna.
Il colpo di testa decisivo a pochi minuti dai supplementari, su cross-assist del solito Leo Messi, è il meritato suggello a una pressione che in precedenza aveva portato l'Albiceleste a creare di tutto e di più: occasioni, parate di Pickford, due pali colpiti dallo sfortunatissimo Mac Allister, infine il pari di Enzo Fernandez.
Lautaro, alla fine, si è preso la copertina. Anche se a un certo punto, com'era accaduto nel 2022 in Qatar nonostante il trionfo dell'Argentina, sembrava proprio non essere il suo Mondiale.
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