Un po' come l'ex partner ed ex amico Romelu Lukaku nel Belgio, anche Lautaro ha imparato a convivere con una situazione non semplice. E soprattutto piuttosto imbarazzante, considerando come l'argentino non abbia sofferto di problemi fisici a differenza del collega.

Lautaro ha perso il posto contro l'Egitto, in un'altra partita esclusivamente per cuori forti. Scaloni lo ha inserito a 24 minuti dalla fine, con l'Argentina sotto nel punteggio e quasi eliminata. E l'interista ha lasciato concretamente il segno, pennellando sulla testa di Fernandez a pochi secondi dal termine il pallone del 3-2 e della rimonta.

Contro la Svizzera, Lautaro non è andato a segno. Ma ancora una volta ha saputo come sfruttare nel migliore dei modi i pochi minuti a disposizione: sua la rete del definitivo 3-1 nei supplementari, la seconda nel torneo.

E poi, ecco il capolavoro contro l'Inghilterra. Altra panchina, altra decisione di Scaloni da ingoiare a forza. E altro ingresso vincente del "super sub" interista, che dagli ottavi alla semifinale non si è mai fermato: due goal e un assist, quasi sempre determinanti.