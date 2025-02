La Lazio perde Castellanos, chi gioca al suo posto in attacco: da Dia a Pedro, le soluzioni per Baroni

La Lazio dovrà rinunciare a Castellanos, Baroni non ha un altro come lui: come può sostituire il centravanti argentino.

Se c'è un giocatore a cui Marco Baroni non farebbe mai a meno è il Taty Castellanos: è un giocatore unico nella rosa della Lazio e non ci sono altri calciatori con le sue caratteristiche in attacco. Ecco perché l'assenza di Castellanos nelle prossime settimane sarà un ostacolo per i bianconcelesti nella corsa al quarto posto, oltre agli impegni in Coppa Italia e in Europa League. L'argentino si è infortunato nel primo tempo di Lazio-Napoli, un problema muscolare che lo costringe a fermarsi in attesa degli esami strumentali che certificheranno l'entità e i tempi di recupero. L'articolo prosegue qui sotto Ma con chi lo sostituirà Baroni? Diverse soluzioni per il tecnico, che però dovrà modificare la squadra inevitabilmente.