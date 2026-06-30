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Lelio Donato

La Juventus vende Daffara al Parma, i motivi della cessione: prezzo, formula, recompra e percentuale sulla rivendita

Calciomercato
Juventus

I bianconeri cercano un portiere titolare ma intanto cedono Giovanni Daffara che, dopo la buona stagione in Serie B con l'Avellino, va al Parma. La formula dell'operazione e la decisione sulla recompra.

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In attesa di scegliere il nuovo numero 1, la Juventus piazza uno dei tanti portieri di sua proprietà.

I bianconeri hanno infatti chiuso la cessione di Giovanni Daffara che nella prossima stagione giocherà in Serie A ma con la maglia del Parma.

Daffara viene da un'ottima stagione in prestito all'Avellino in Serie B e qualcuno ipotizzava perfino che potesse restare a Torino, magari nel ruolo di secondo.

Alla fine però ha prevalso la voglia del ragazzo di giocare. Ma anche le esigenze di bilancio che hanno indotto la Juventus a cedere il giovane portiere.

  • DAFFARA DALLA JUVENTUS AL PARMA: PREZZO, FORMULA, RECOMPRA

    Giovanni Daffara si trasferisce dalla Juventus al Parma a titolo definitivo. I bianconeri incassano dalla sua cessione 6 milioni di euro.

    A differenza di quanto ipotizzato inizialmente nell'operazione non è stato inserito un diritto di recompra in favore della Juventus che quindi perde completamente il controllo del portiere.

    Secondo quanto riporta Fabrizio Romano però i bianconeri hanno fissato una percentuale sulla futura rivendita di Daffara pari al 10%.

    Il Parma ha superato la concorrenza del Genoa anche perché offre a Daffara la possibilità di giocare titolare in Serie A fin da subito dato che i ducali dovrebbero cedere il giapponese Suzuki, che piace molto al Leeds.

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  • CHI È DAFFARA

    Giovanni Daffara, portiere classe 2004 nato a Biella, cresce nel settore giovanile della Juventus.

    Per due stagioni è stato il numero uno della formazione Next Gen in serie C con cui ha debuttato a soli 18 anni prima di trasferirsi la scorsa estate all'Avellino con la formula del prestito.

    Partito dalla panchina, Daffara è presto diventato titolare in Irpinia contribuendo con le sue parate all'ottimo campionato dell'Avellino che ha raggiunto la qualificazione ai playoff.

    Già nell'estate 2023 peraltro era stato aggregato alla Prima squadra della Juventus partecipando come quarto portiere alla tournèe estiva negli USA.

    Daffara si distingue per una struttura fisica imponente, grande reattività e ottime abilità nelle prese alte oltre che nelle uscite basse. Le qualità per diventare un grande portiere, insomma, ci sono tutte.


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  • I MOTIVI DELLA CESSIONE

    Ma perché la Juventus ha deciso di sacrificare uno dei migliori talenti sfornati dalla Next Gen?

    Dietro la cessione di Daffara al Parma ci sono evidenti ragioni economiche. La società bianconera ha infatti bisogno di fare registrare plusvalenze per sistemare i conti.

    La Juventus inoltre deve completamente rifare il reparto dato che sia Di Gregorio che Perin potrebbero partire durante questa sessione di mercato. E lo stesso Carnevali ha indicato nell'acquisto di un grande portiere una delle priorità di questa sessione di mercato.

    In questo scenario Daffara era destinato a trovare pochissimo spazio. E il ragazzo ha preferito cambiare definitivamente aria per mostrare le sue qualità sul palcoscenico della Serie A.

  • IL NUOVO PORTIERE DELLA JUVENTUS

    Chi sarà il nuovo portiere titolare della Juventus?

    Come detto sopra Spalletti ha indicato nell'acquisto di un nuovo numero 1 la priorità assoluta per la prossima stagione. Il sogno era Alisson ma dopo la netta chiusura da parte del Liverpool i bianconeri sono stati costretti a cambiare obiettivo.

    Carnevali non ha negato il forte interesse per il Dibu Martinez. I costi però sono alti e un accordo con l'Aston Villa non è ancora stato raggiunto. Vicario piace ma non è l'unica alternativa al portiere titolare dell'Argentina.

    Nelle ultime ore si parla con insistenza di un forte interesse della Juventus per Mile Svilar. La Roma però al momento non apre e ritiene il suo portiere incedibile.

    Intanto la Juventus saluta Daffara che nella prossima stagione giocherà in A con la maglia del Parma.

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