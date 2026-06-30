La Juventus vende Daffara al Parma, i motivi della cessione: prezzo, formula, recompra e percentuale sulla rivendita

Chi sarà il nuovo portiere titolare della Juventus?

Come detto sopra Spalletti ha indicato nell'acquisto di un nuovo numero 1 la priorità assoluta per la prossima stagione. Il sogno era Alisson ma dopo la netta chiusura da parte del Liverpool i bianconeri sono stati costretti a cambiare obiettivo.

Carnevali non ha negato il forte interesse per il Dibu Martinez. I costi però sono alti e un accordo con l'Aston Villa non è ancora stato raggiunto. Vicario piace ma non è l'unica alternativa al portiere titolare dell'Argentina.

Nelle ultime ore si parla con insistenza di un forte interesse della Juventus per Mile Svilar. La Roma però al momento non apre e ritiene il suo portiere incedibile.

Intanto la Juventus saluta Daffara che nella prossima stagione giocherà in A con la maglia del Parma.