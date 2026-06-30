La Juventus vende Daffara al Parma, i motivi della cessione: prezzo, formula, recompra e percentuale sulla rivendita

In attesa di scegliere il nuovo numero 1, la Juventus piazza uno dei tanti portieri di sua proprietà.
I bianconeri hanno infatti chiuso la cessione di Giovanni Daffara che nella prossima stagione giocherà in Serie A ma con la maglia del Parma.
Daffara viene da un'ottima stagione in prestito all'Avellino in Serie B e qualcuno ipotizzava perfino che potesse restare a Torino, magari nel ruolo di secondo.
Alla fine però ha prevalso la voglia del ragazzo di giocare. Ma anche le esigenze di bilancio che hanno indotto la Juventus a cedere il giovane portiere.