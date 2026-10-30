La Juventus recupera Ekhator dall'infortunio: quando può giocare e dove può utilizzarlo Spalletti

Nel buio degli ultimi giorni, una piccola luce per la Juventus: Jeff Ekhator è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo.
L'attaccante ex Genoa classe 2006 si è messo alle spalle l'infortunio che gli ha fatto saltare tutto l'inizio di stagione.
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✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.
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Nel buio degli ultimi giorni, una piccola luce per la Juventus: Jeff Ekhator è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo.
L'attaccante ex Genoa classe 2006 si è messo alle spalle l'infortunio che gli ha fatto saltare tutto l'inizio di stagione.
Ekhator si era fatto male a livello muscolare nel corso dell'amichevole estiva contro il Basilea ed ha avuto una ricaduta dopo essere tornato momentaneamente a diposizione per la sfida al Parma della seconda giornata.
Adesso è arrivata finalmente la bella notizia: Ekhator è tornato in gruppo e potrà essere convocato già contro il Napoli.
Il primo obiettivo è come detto la convocazione, magari già col Napoli.
Ekhator deve ritrovare chiaramente la condizione e il ritmo partita, quindi potremmo vederlo al massimo per uno spezzone finale, considerando i problemi in attacco della Juventus.
Di sicuro, però, nelle prossime settimane trovare spazio nelle rotazioni di Spalletti tra campionato ed Europa League, in attesa di recuperare gli altri infortunati.
Ekhator è certamente un attaccante dalle caratteristiche diverse rispetto a Kolo Muani e Woltemade.
Nonostante i 188 centimetri dell'altezza, è molto veloce ed ama attaccare la profondità, un qualcosa che Spalletti in questo inizio travagliato di stagione non ha avuto.
Può giocare un po' ovunque in attacco, quindi molto dipenderà dal modulo. In caso di 3-4-2-1 sarebbe utilizzato nei due dietro la punta, mentre con il 3-5-2 farebbe la spalla ideale dell'altro attaccante.
Ma Ekhator sa giocare anche sugli esterni, quindi anche in un ipotetico ritorno al 4-2-3-1 potrebbe trovare parecchio spazio in questo momento sia a destra che a sinistra.
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Lo scorso anno Ekhator ha disputato 30 partite in Serie A con la maglia del Genoa, segnando tre reti contro Napoli, Roma e Pisa.
E, come conferma del discorso fatto prima, ha interpretato diversi ruoli offensivi, giocando spesso anche come unico riferimento centrale.
Per Spalletti potrà dunque rappresentare un'alternativa importante, fresca e con caratteristiche praticamente uniche in rosa.