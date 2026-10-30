La Juventus recupera Ekhator dall'infortunio: quando può giocare e dove può utilizzarlo Spalletti

Ekhator si era fatto male a livello muscolare nel corso dell'amichevole estiva contro il Basilea ed ha avuto una ricaduta dopo essere tornato momentaneamente a diposizione per la sfida al Parma della seconda giornata.

Adesso è arrivata finalmente la bella notizia: Ekhator è tornato in gruppo e potrà essere convocato già contro il Napoli.