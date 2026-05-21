La Juventus pensa a Reijnders e Brahim Diaz: come cambia il mercato bianconero e le alternative dopo il no di Bernardo Silva

Il clamoroso tonfo interno contro la Fiorentina ha di fatto compromesso in maniera quasi irreversibile l'assalto della Juventus alla prossima Champions League. Il ko dello Stadium contro la viola ha fatto scivolare i bianconero al sesto posto in classifica.
Servirà un miracolo all'ultima giornata per riscrivere il finale di un copione davvero molto amaro per la Vecchia Signora che, in caso di mancato approdo alla massima rassegna continentale, dovrà rivedere piani e priorità.
Un esempio su tutti è quello di Bernardo Silva. Il fuoriclasse portoghese, che lascerà il City a parametro zero, era l'uomo designato per impreziosire il nuovo corso targato Luciano Spalletti.