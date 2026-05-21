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Reijnders Brahim DiazGetty Images
Michael Di Chiaro

La Juventus pensa a Reijnders e Brahim Diaz: come cambia il mercato bianconero e le alternative dopo il no di Bernardo Silva

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Con la Champions quasi sfumata, l'assalto al fantasista portoghese diventa praticamente impossibile. Spalletti continua a chiedere qualità tra centrocampo e attacco: i due ex Milan possono tornare di moda.

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Il clamoroso tonfo interno contro la Fiorentina ha di fatto compromesso in maniera quasi irreversibile l'assalto della Juventus alla prossima Champions League. Il ko dello Stadium contro la viola ha fatto scivolare i bianconero al sesto posto in classifica.

Servirà un miracolo all'ultima giornata per riscrivere il finale di un copione davvero molto amaro per la Vecchia Signora che, in caso di mancato approdo alla massima rassegna continentale, dovrà rivedere piani e priorità.

Un esempio su tutti è quello di Bernardo Silva. Il fuoriclasse portoghese, che lascerà il City a parametro zero, era l'uomo designato per impreziosire il nuovo corso targato Luciano Spalletti.

  • NO CHAMPIONS, NO BERNARDO SILVA

    L'oggetto dei desideri del mercato della Juventus, come detto, era proprio Bernardo Silva. Luciano Spalletti, infatti, era pronto a costruire attorno alla sua qualità il progetto tecnico del prossimo biennio incassando di fatto la disponibilità del classe 1995.

    La condizione imprescindibile imposta dal calciatore, però, era proprio quella relativa alla partecipazione alla prossima Champions League, vetrina che salvo colpi di scena non vedrà la Juve tra le sue protagoniste. Di conseguenze, l'obiettivo si trasforma in una missione impossibile. Bernardo Silva, nel video diffuso dal Manchester City con il quale ha voluto salutare i Citizens, ha espresso il desiderio di riavvicinarsi a casa e a questo punto la sensazione è che la Spagna possa essere la sua prossima meta: sullo sfondo, infatti, si è materializzato l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone. Pronto a fare sul serio e a spegnere, di conseguenza, le speranze juventine.

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  • LA JUVE VALUTA ALTERNATIVE

    Tramontata ormai ogni speranza di arrivare a Bernardo Silva, la Juventus è chiamata a valutare tutte le possibili alternative in sede di calciomercato. I bianconeri, su indicazione di Spalletti, hanno individuato nel centrocampo e nella trequarti i reparti sui quali si sono resi necessari investimenti importanti per giocatori di qualità che possano alzare vertiginosamente il tasso tecnico della formazione a tinte zebrate.

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  • SI GUARDA ANCORA IN CASA CITY: OCCHI SU REIJNDERS

    La Juve, come detto, cerca qualità tra centrocampo e trequarti e, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri potrebbero guardare ancora una volta in casa Manchester City.

    Nel mirino, infatti, è finito Tijjani Reijnders. L'ex centrocampista del Milan, passato alla corte di Guardiola nella scorsa stagione, ha trovato meno spazio del previsto e di conseguenza il suo futuro potrebbe essere rivalutato, specialmente se non dovesse rientrare nelle idee tattiche di Enzo Maresca.

  • LA JUVE MONITORA BRAHIM DIAZ

    E tra i giocatori che reclamano spazio, dopo averne trovato decisamente poco quest'anno, ci sarebbe anche un altro ex Milan, ovvero Brahim Diaz.

    Il fantasista di proprietà del Real Madrid è infatti chiuso dalle tante stelle che affollano la trequarti dei Blancos e di conseguenza anche la sua posizione rimane da valutare e soggetta a mutazioni, nonostante il club sia pronto ad offrirgli un rinnovo di contratto fino al 2031.

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