La Juventus pensa a Reijnders e Brahim Diaz: come cambia il mercato bianconero e le alternative dopo il no di Bernardo Silva

L'oggetto dei desideri del mercato della Juventus, come detto, era proprio Bernardo Silva. Luciano Spalletti, infatti, era pronto a costruire attorno alla sua qualità il progetto tecnico del prossimo biennio incassando di fatto la disponibilità del classe 1995.

La condizione imprescindibile imposta dal calciatore, però, era proprio quella relativa alla partecipazione alla prossima Champions League, vetrina che salvo colpi di scena non vedrà la Juve tra le sue protagoniste. Di conseguenze, l'obiettivo si trasforma in una missione impossibile. Bernardo Silva, nel video diffuso dal Manchester City con il quale ha voluto salutare i Citizens, ha espresso il desiderio di riavvicinarsi a casa e a questo punto la sensazione è che la Spagna possa essere la sua prossima meta: sullo sfondo, infatti, si è materializzato l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone. Pronto a fare sul serio e a spegnere, di conseguenza, le speranze juventine.