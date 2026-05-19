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Spalletti JuventusGOAL
Leonardo Gualano

La Juventus è cresciuta con Spalletti, ma non abbastanza: lo spettro del fallimento ed un futuro da scrivere

Serie A
Juventus

La Juventus rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League e la cosa potrebbe influire anche sul futuro di Luciano Spalletti.

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È bastata una sola sconfitta, la prima dallo scorso 21 febbraio (anche in quel caso si trattò di un 2-0 interno), per cambiare completamente la prospettiva delle cose in casa Juventus.

La compagine bianconera è passata, nel giro di poco più di novanta minuti, dalla speranza di poter strappare un pass per la prossima Champions League con un turno di anticipo, a una realtà che oggi la vede lontanissima dal traguardo.

La battuta d'arresto contro la Fiorentina, nel giorno in cui tutte le dirette concorrenti hanno vinto, si è tradotta in un sesto posto in classifica che richiede ora una serie di complicate combinazioni per tornare a essere protagonista sul più importante palcoscenico europeo.

Tra coloro che sono finiti sul banco degli imputati anche Luciano Spalletti che, dopo la sconfitta di domenica, non ha fatto nulla per nascondere la sua delusione.


  • Juventus FC v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport

    LA JUVE È SECONDA CON LUI IN PANCHINA

    Approdato sulla panchina della Juventus lo scorso 30 ottobre, per sostituire Igor Tudor e soprattutto per rilanciare una squadra che sembrava essere piombata prima in una crisi di risultati e poi di identità, Luciano Spalletti ha da allora totalizzato 28 panchine in campionato.

    Ventotto partite complessive, scandite da 15 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, cosa questa che si traduce in una media di 1,89 punti a gara.

    Un bottino di 53 punti che rende la Juventus di fatto la seconda squadra a far meglio nel torneo, in questo arco di tempo, alle spalle della sola Inter che ha viaggiato a velocità supersonica ed è, con 68 punti, la compagine che ha fatto nettamente meglio di tutti e d'altronde lo Scudetto conquistato con ampio anticipo sta a dimostrarlo.

    Con Spalletti dunque, la Vecchia Signora ha fatto meglio delle dirette concorrenti nella corsa per un posto in Champions e ha anche aumentato la sua andatura rispetto alla media di 1,5 punti tenuta in precedenza con Igor Tudor in panchina.

    Un miglioramento non nettissimo e che forse non basterà per raggiungere quello che nel corso della stagione era diventato il vero obiettivo.

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  • LA CRESCITA ANCHE SOTTO IL PROFILO DEL GIOCO

    Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus, oltre ad aver aumentato il ritmo in campionato, con Spalletti in panchina sia cresciuta anche nel gioco.

    Quella che sembrava una squadra ormai nel limbo, ha provato a scalare la classifica attraverso le sue rinnovate certezze, ovvero una maggiore tenuta difensiva e soprattutto una maggiore qualità nella manovra.

    Spalletti ha provato a risollevare la compagine bianconera proponendo diverse opzioni tattiche, è passato dalla difesa a tre a quella a quattro, ha ridisegnato il centrocampo e il reparto offensivo in modo da tentare di estrarre il meglio dagli elementi a disposizione, ma i risultati arrivati non sono comunque stati quelli voluti dalla società.

    A frenare la Juve sono stati però anche i limiti di una rosa non certamente all'altezza delle squadre bianconere del passato, l'assenza di veri leader in campo e il mancato contributo dato da un mercato estivo che si è rivelato praticamente nullo.

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  • Juventus sconfittaGetty Images

    LA MANCATA CHAMPIONS UN FALLIMENTO

    Qualora la Juventus non dovesse riuscire a strappare in extremis una qualificazione per la prossima Champions League, l'annata non potrebbe non essere considerata fallimentare.

    Questione di blasone e di introiti mancati (e la cosa rischia di influire non poco sulla prossima annata), ma anche di ambizioni sbandierate solo pochi mesi fa.

    Normale dunque che a finire eventualmente sul banco degli imputati sia anche Luciano Spalletti che ha sì migliorato la Juve, ma i progressi sono stati meno netti di quello che era lecito aspettarsi.

    La compagine bianconera ha fatto certamente un passo in avanti in termini di gioco, ma dal punto di vista della mentalità no. Lo dimostrano le battute d'arresto inaspettate arrivate nei momenti nei quali bisognava accelerare per chiudere in maniera favorevole il discorso Champions.

    Un eventuale arrivo al sesto posto rappresenterebbe, se si esclude la penalizzazione della stagione 2022/2023, il peggior risultato ottenuto dalla Juve negli ultimi quindici anni.

  • FUTURO DA SCRIVERE?

    Solo fino a pochi giorni fa, nessuno avrebbe immaginato una Juventus ai blocchi di partenza della prossima stagione senza Luciano Spalletti in panchina, è bastata però la sconfitta con la Fiorentina per cambiare le cose.

    Il club bianconero ha individuato nell'ex commissario tecnico azzurro uno degli uomini attorno ai quali costruire un nuovo ciclo e la cosa è confermata dal rinnovo fino al 2028 reso ufficiale a inizio aprile.

    Normale però che con una mancata qualificazione alla prossima Champions League gli scenari potrebbero cambiare. La Juve si trova di fronte a un bivio: accettare eventualmente lo scotto del fallimento e costruire una squadra che più si adatta alle idee di Spalletti, o dare il via all'ennesima rivoluzione in pochi anni.

    Saranno i prossimi giorni a dire di più, anche sull'umore di uno Spalletti che, dopo la sconfitta con la Fiorentina, ha annunciato l'intenzione di parlare con Elkann.

    Evidentemente ha individuato in lui il vero referente all'interno della società ed è anche con lui che deciderà cosa sarà più giusto fare.

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