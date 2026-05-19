La Juventus è cresciuta con Spalletti, ma non abbastanza: lo spettro del fallimento ed un futuro da scrivere

Approdato sulla panchina della Juventus lo scorso 30 ottobre, per sostituire Igor Tudor e soprattutto per rilanciare una squadra che sembrava essere piombata prima in una crisi di risultati e poi di identità, Luciano Spalletti ha da allora totalizzato 28 panchine in campionato.

Ventotto partite complessive, scandite da 15 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, cosa questa che si traduce in una media di 1,89 punti a gara.

Un bottino di 53 punti che rende la Juventus di fatto la seconda squadra a far meglio nel torneo, in questo arco di tempo, alle spalle della sola Inter che ha viaggiato a velocità supersonica ed è, con 68 punti, la compagine che ha fatto nettamente meglio di tutti e d'altronde lo Scudetto conquistato con ampio anticipo sta a dimostrarlo.

Con Spalletti dunque, la Vecchia Signora ha fatto meglio delle dirette concorrenti nella corsa per un posto in Champions e ha anche aumentato la sua andatura rispetto alla media di 1,5 punti tenuta in precedenza con Igor Tudor in panchina.

Un miglioramento non nettissimo e che forse non basterà per raggiungere quello che nel corso della stagione era diventato il vero obiettivo.