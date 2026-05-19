La Juventus è cresciuta con Spalletti, ma non abbastanza: lo spettro del fallimento ed un futuro da scrivere

È bastata una sola sconfitta, la prima dallo scorso 21 febbraio (anche in quel caso si trattò di un 2-0 interno), per cambiare completamente la prospettiva delle cose in casa Juventus.
La compagine bianconera è passata, nel giro di poco più di novanta minuti, dalla speranza di poter strappare un pass per la prossima Champions League con un turno di anticipo, a una realtà che oggi la vede lontanissima dal traguardo.
La battuta d'arresto contro la Fiorentina, nel giorno in cui tutte le dirette concorrenti hanno vinto, si è tradotta in un sesto posto in classifica che richiede ora una serie di complicate combinazioni per tornare a essere protagonista sul più importante palcoscenico europeo.
Tra coloro che sono finiti sul banco degli imputati anche Luciano Spalletti che, dopo la sconfitta di domenica, non ha fatto nulla per nascondere la sua delusione.