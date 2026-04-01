La Juventus al lavoro per il rinnovo di Vlahovic: l'obiettivo è ridurre ingaggio e commissioni

I presupposti per una firma che solo fino a qualche settimana fa sembrava pura 'fantascienza' ci sono tutti, adesso però è arrivato il momento di provare ad avvicinarsi ad una conclusione.
La trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus si appresta ad entrare nel vivo. Dopo l'apertura dell'attaccante serbo, le parti sono pronte a sedersi ad un tavolo per discutere, ma per arrivare alla definitiva fumata bianca, servirà prima raggiungere un'intesa.
Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club bianconero e Vlahovic saranno chiamati a trovare un punto d'incontro prima di tutto economico.