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Dusan Vlahovic Juventus 2025-26Getty
Leonardo Gualano

La Juventus al lavoro per il rinnovo di Vlahovic: l'obiettivo è ridurre ingaggio e commissioni

Serie A
Juventus

La Juventus e l'entourage di Dusan Vlahovic presto si siederanno ad un tavolo per trattare: bisognerà trovare diversi punti d'incontro per il rinnovo.

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I presupposti per una firma che solo fino a qualche settimana fa sembrava pura 'fantascienza' ci sono tutti, adesso però è arrivato il momento di provare ad avvicinarsi ad una conclusione.

La trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus si appresta ad entrare nel vivo. Dopo l'apertura dell'attaccante serbo, le parti sono pronte a sedersi ad un tavolo per discutere, ma per arrivare alla definitiva fumata bianca, servirà prima raggiungere un'intesa.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club bianconero e Vlahovic saranno chiamati a trovare un punto d'incontro prima di tutto economico.

  • Vlahovic JuventusGetty Images

    PRESTO L'INCONTRO

    Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus e l'entourage di Vlahovic si incontreranno prima della metà di aprile.

    Un incontro al quale prenderà parte anche Milos, ovvero il padre dell'attaccante, che servirà per capire entro quali paletti muoversi.

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  • UN INGAGGIO DIMEZZATO

    La Juventus ha fissato la soglia massima oltre la quale non spingersi in circa 7 milioni di euro a stagione.

    E' questa la cifra corrisposta a Kenan Yildiz, che sarà l'elemento più pagato della rosa, e che non guadagnerà invece Vlahovic.

    L'attaccante serbo, per restare alla Juventus, dovrà dimezzare il suo stipendio da 12 milioni di euro l'anno, mentre il suo entourage non dovrà spingere troppo sul fronte oneri accessori.

    Secondo la 'Gazzetta dello Sport', la cosa, nei pensieri del club bianconero, si traduce in bonus alla firma per Vlahovic e commissioni per chi lo segue.

    Nel 2022, l'entourage di Vlahovic riuscì a strappare oltre 11 milioni di commissioni.

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  • Dusan Vlahovic JuventusGetty Images

    LE POSSIBILI CIFRE

    Sottoscrivendo un nuovo contratto con la Juventus, Vlahovic dovrebbe andare a percepire circa 6 milioni di euro a stagione.

    Una cifra importante, ma non esattamente eccezionale per un giocatore che, nel corso degli anni, ha visto lievitare il suo ingaggio fino a 12 milioni netti.

    Una soglia questa oggi irraggiungibile e fuori da ogni parametro, ma a rendere il discorso un po' più in discesa potrebbero essere dei bonus non troppo complicati da raggiungere.


  • UN CONTRATTO BREVE

    Oltre a trovare una via d'intesa sulle cifre, bisognerà trovare un accordo sulla durata del contratto.

    Quello attuale ovviamente scade a giugno, cosa questa che consente a Vlahovic di liberarsi a parametro zero al termine di questa stagione, il prossimo dovrebbe spostare la sua naturale conclusione al 2028.


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