La Juventus al lavoro per il rinnovo di Vlahovic: l'obiettivo è ridurre ingaggio e commissioni

La Juventus ha fissato la soglia massima oltre la quale non spingersi in circa 7 milioni di euro a stagione.

E' questa la cifra corrisposta a Kenan Yildiz, che sarà l'elemento più pagato della rosa, e che non guadagnerà invece Vlahovic.

L'attaccante serbo, per restare alla Juventus, dovrà dimezzare il suo stipendio da 12 milioni di euro l'anno, mentre il suo entourage non dovrà spingere troppo sul fronte oneri accessori.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', la cosa, nei pensieri del club bianconero, si traduce in bonus alla firma per Vlahovic e commissioni per chi lo segue.

Nel 2022, l'entourage di Vlahovic riuscì a strappare oltre 11 milioni di commissioni.