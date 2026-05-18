La forza del gruppo per prendersi la Champions: Milan, vittoria a Genova senza big

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Milan ha espugnato Genova nell’ultima trasferta stagionale, rompendo quello che era un filotto negativo che durava da tre partite. Una striscia recente che ha portato Allegri a rischiare fortemente la Champions League, mettendo in discussione il lavoro di un intero anno.

E invece, il successo di Marassi ha restituito serenità e terzo posto, sebbene ancora tutto sia da confermare: servirà battere il Cagliari per avere la certezza di tornare a giocare la UCL, a prescindere dagli altri risultati.