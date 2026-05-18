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Genoa CFC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

La forza del gruppo per prendersi la Champions: Milan, vittoria a Genova senza big

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Genoa vs Milan

A Marassi, senza Leao e con un Pulisic a mezzo servizio, il Diavolo ha trovato la forza di prendersi 3 punti fondamentali per la qualificazione alla Champions League.

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Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Milan ha espugnato Genova nell’ultima trasferta stagionale, rompendo quello che era un filotto negativo che durava da tre partite. Una striscia recente che ha portato Allegri a rischiare fortemente la Champions League, mettendo in discussione il lavoro di un intero anno.

E invece, il successo di Marassi ha restituito serenità e terzo posto, sebbene ancora tutto sia da confermare: servirà battere il Cagliari per avere la certezza di tornare a giocare la UCL, a prescindere dagli altri risultati.

  • Christopher Nkunku Zachary Athekame Genoa MilanGetty

    TRE PUNTI NELL’EMERGENZA

    Il Milan, però, ringrazia Nkunku e Athekame, gli uomini del successo in terra ligure. Era un Diavolo pieno di problemi, in realtà, quello che si è presentato in casa del Genoa: senza Estupinan, senza Saelemaekers e senza Rafa Leao. In più, c’era un Modric con la maschera per lo zigomo e un Pulisic che non riesce a stare bene ormai da mesi, subentrato solamente a una quindicina di minuti dalla fine. L’emergenza, però, l’hanno risolta due volti arrivati, fra le critiche, in estate. 

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  • Massimiliano Allegri Genoa Milan 17052026Getty Images

    MILAN OPERAIO

    Nkunku e Athekame hanno rappresentato un Milan diciamo operaio, capace di sporcarsi le mani come, forse, nell’ultimo periodo non era successo. La sofferenza finale, dopo l’1-2 di Vasquez, testimonia come ancora la condizione di salute del Diavolo non sia eccezionale, ma comunque il fatto che i rossoneri abbiano retto incoraggia. E non poco, vista la fragilità mentale che nell’ultimo periodo ha fatto suonare diversi campanelli d’allarme. 


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  • FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-ATALANTAAFP

    SOFFERENZA SAN SIRO?

    Adesso, a proposito di sofferenza, bisogna abbattere un altro tabù rappresentato dal rendimento a San Siro. In casa, in un clima sempre più pesante da tre settimane a questa parte, il Milan non vince dal 3-2 sul Torino del 21 marzo: sono passati quasi tre mesi, tre mesi ricchi di difficoltà. Da quel momento sono arrivati 2 ko contro Atalanta e Udinese e lo scialbo 0-0 con la Juve: con il Cagliari serve assolutamente ritrovare la vittoria interna.

  • Cagliari Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    COSA SERVE AL MILAN PER LA CHAMPIONS

    Una vittoria casalinga contro i sardi, salvi dopo il successo di domenica sera contro il Torino, darebbe al Milan la certezza di giocare la Champions League nella prossima stagione, a prescindere da cosa faranno le altre nella corsa. In caso di pareggio, invece, si dovrebbe sperare in una frenata di due fra Como, Juventus e Roma: un rischio, per i rossoneri, forse troppo grande da correre. 

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