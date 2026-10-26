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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Lelio Donato

La classifica del Pallone d'Oro: tutte le posizioni e dove si è piazzato Lautaro Martinez, unico giocatore di Serie A tra i candidati

Serie A

La classifica completa del Pallone d'Oro 2026 con tutte le posizioni: dove si è piazzato Lautaro Martinez?

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Di seguito la classifica completa del Pallone d'Oro 2026

  • LA CLASSIFICA DEL PALLONE D'ORO MASCHILE

    11. Bellingham (Inghilterra-Real Madrid)

    12.Cubarsì (Spagna-Barcellona)

    13.Hakimi (Marocco-PSG)

    14.Vitinha (Portogallo-PSG)

    15. Rice (Inghilterra-Arsenal)

    16. Ferran Torres (Spagna-Barcellona/PSG)

    17. Vinicius (Brasile-Real Madrid)

    18. Cucurella (Spagna-Chelsea/Real Madrid)

    19. Joao Neves (Portogallo-PSG)

    20. Pacho (Ecuador-PSG)

    21. Gabriel (Brasile-Arsenal)

    22. Lautaro Martinez (Argentina-Inter)

    23. Nuno Mendes (Portogallo-PSG)

    24. Luis Diaz (Colombia-Bayern Monaco)

    25. Marquinhos (Brasile-PSG)

    26. Upamecano (Francia-Bayern Monaco)

    27. Bruno Fernandes (Portogallo-Manchester United)

    28. Quinoes (Messico-Al Qadsiah)

    29. Saliba (Francia-Arsenal)

    29. Mane (Senegal-Al Nassr)


    *in aggiornamento

  • LAUTARO MARTINEZ UNICO GIOCATORE DELLA SERIE A

    Il capitano dell'Inter era l'unico giocatore di Serie A tra i trenta candidati al Pallone d'Oro 2026.

    Lautaro Martinez però non è andato oltre il ventiduesimo posto soprattutto a causa della prematura eliminazione dei nerazzurri nella scorsa edizione della Champions League.

    Nella classifica del Pallone d'Oro 2025 l'argentino si era piazzato ventesimo.

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