Di seguito la classifica completa del Pallone d'Oro 2026
La classifica del Pallone d'Oro: tutte le posizioni e dove si è piazzato Lautaro Martinez, unico giocatore di Serie A tra i candidati
LA CLASSIFICA DEL PALLONE D'ORO MASCHILE
11. Bellingham (Inghilterra-Real Madrid)
12.Cubarsì (Spagna-Barcellona)
13.Hakimi (Marocco-PSG)
14.Vitinha (Portogallo-PSG)
15. Rice (Inghilterra-Arsenal)
16. Ferran Torres (Spagna-Barcellona/PSG)
17. Vinicius (Brasile-Real Madrid)
18. Cucurella (Spagna-Chelsea/Real Madrid)
19. Joao Neves (Portogallo-PSG)
20. Pacho (Ecuador-PSG)
21. Gabriel (Brasile-Arsenal)
22. Lautaro Martinez (Argentina-Inter)
23. Nuno Mendes (Portogallo-PSG)
24. Luis Diaz (Colombia-Bayern Monaco)
25. Marquinhos (Brasile-PSG)
26. Upamecano (Francia-Bayern Monaco)
27. Bruno Fernandes (Portogallo-Manchester United)
28. Quinoes (Messico-Al Qadsiah)
29. Saliba (Francia-Arsenal)
29. Mane (Senegal-Al Nassr)
*in aggiornamento
LAUTARO MARTINEZ UNICO GIOCATORE DELLA SERIE A
Il capitano dell'Inter era l'unico giocatore di Serie A tra i trenta candidati al Pallone d'Oro 2026.
Lautaro Martinez però non è andato oltre il ventiduesimo posto soprattutto a causa della prematura eliminazione dei nerazzurri nella scorsa edizione della Champions League.
Nella classifica del Pallone d'Oro 2025 l'argentino si era piazzato ventesimo.
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